La inesperada figura que podría llegar a la Fórmula 1 en 2026 para ser rival de Franco Colapinto

Tras el receso de mitad de temporada, la Fórmula 1 2025 se reanudará este fin de semana con el Gran Premio de los Países Bajos. Con 10 carreras restantes en la campaña, Franco Colapinto buscará continuar demostrando e intentar ganar sus primeros puntos con Alpine.

Mientras tanto, poco a poco se define la parrilla para el 2026 con algunos lugares aún por confirmarse. Entre ellos, el piloto argentino aspira a quedarse en la escudería francesa junto a Pierre Gasly para afrontar la primera temporada de Alpine con motores Mercedes.

Pero en el resto de las escuderías también hay movimientos. Tras conocer que Valtteri Bottas y Checo Pérez están a detalles de ser confirmados como los integrantes de Cadillac en su temporada debut, también hay noticias alrededor de Red Bull Racing.

Luego de conocerse que Max Verstappen continuará en el equipo en el que conquistó cuatro títulos mundiales, la escudería de la bebida energética le busca reemplazante a Yuki Tsunoda, que no alcanzó hasta el momento las expectativas y tiene un pie afuera de la Fórmula 1 para 2026.

Uno de los nombres asociados a esa segunda butaca es nada menos que Isaac Hadjar, de grandes rendimientos con Racing Bulls en su primera temporada. Sin embargo, en Austria hay dudas sobre su falta de experiencia y, en ese contexto, pusieron sobre la mesa un inesperado nombre.

Alex Palou podría saltar del IndyCar a la Fórmula 1 en 2026

Según la información del sitio IndyStar, Red Bull tiene a Alex Palou como apuntado para acompañar a Verstappen en la próxima temporada. El piloto catalán fue campeón en 4 de las últimas 5 ediciones de IndyCar, la máxima categoría de automovilismo de monoplazas en Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

Alex Palou en las 500 Millas de Indianápolis 2025. (Foto: Getty)

Incluso, el español celebró el título de la presente temporada con dos fechas de anticipación. Ahora, podría tener la oferta que estaba esperando para probarse en la categoría más prestigiosa del automovilismo a nivel mundial.

“No hay muchos asientos que me plantearían cambiar. La verdad es que no sé si hay muchos asientos en los que quisiera estar comparado con el coche número 10 ahora mismo. Es bastante difícil de superar”, había comentado recientemente. Al lado de Verstappen en una escudería que necesita experiencia podría encontrar esta oportunidad que esperaba.

Publicidad

Publicidad

El nacido en Barcelona ya estuvo ligado a la Fórmula 1 cuando firmó contrato con McLaren e incluso participó de una práctica libre, además de haber estado como reserva en una carrera. Sin embargo, dio de baja el vínculo con la escudería británica, quién lo demandó en un juicio que aún está por resolverse.

ver también Dolor de cabeza para Alpine: la inesperada salida del equipo que podría condicionar a Colapinto en la Fórmula 1