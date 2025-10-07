La Inteligencia Artificial acabó con el misterio y confirmó si Franco Colapinto estará en la temporada 2026 de la Fórmula 1

A la presente temporada de la Fórmula 1 le quedan solamente seis Grandes Premios por delante. En ese contexto, la batalla por el título se centra en Oscar Piastri y Lando Norris, los dos representantes de McLaren. Sin embargo, Max Verstappen, el campeón de las últimas cuatro ediciones, marcha tercero y no baja los brazos.

Sin embargo, al mismo tiempo, también hay varias cuestiones a resolver en las próximas semanas y una muy importante tiene que ver con los protagonistas de la parrilla para la temporada 2026. En ese contexto, Franco Colapinto, piloto argentino de la escudería Alpine, todavía no tiene su asiento confirmado para la próxima campaña.

El compañero de equipo del francés Pierre Gasly no fue confirmado por Alpine, pero, en sus últimas actuaciones, ha expuesto rendimientos interesantes que le hicieron ganar terreno con las autoridades de la propia escudería. Por ende, en Argentina hay una enorme ilusión con su permanencia en la categoría más importante del automovilismo mundial.

No es un detalle menor que, en 2026, Alpine contará con un monoplaza muy diferente al actual, con varios aspectos mejorados y un motor superador en comparación. Por ende, el argentino de 22 años de edad y oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, aguarda su confirmación para poder demostrar en un entorno más amigable.

La sentencia de la IA sobre el futuro de Colapinto

Mientras tanto, la Inteligencia Artificial volvió a aparecer en escena para aportar un pronóstico realmente contundente sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Sí, Gemini no tuvo ninguna duda y señaló que cree que el argentino estará en la parrilla durante la temporada 2026, alegrando a todos y cada uno de sus fanáticos.

“Basándome en la información disponible, el pronóstico es que Franco Colapinto estará presente en la temporada 2026 de la Fórmula 1, muy probablemente con el equipo Alpine”, manifestó la Inteligencia Artificial, despejando muchas dudas y exponiendo optimismo. Lógicamente, no se trata de una verdad absoluta y restará esperar la confirmación oficial.

“Varios medios especializados, incluyendo un artículo del ‘New York Times’, colocan a Colapinto como el favorito o el gran candidato para el segundo asiento de Alpine en 2026, junto a Pierre Gasly. En tanto, otros análisis, citando a ‘L’Equipe’ y ‘Motorsport’, lo consideran la opción más segura, por encima de Yuki Tsunoda, Jack Doohan o Mick Schumacher”, argumentó.

“Flavio Briatore, importante autoridad del equipo, ha manifestado que la continuidad de Colapinto le daría estabilidad a Alpine y que la decisión final está entre el propio argentino y Paul Aron, el piloto de reserva. A su vez, a pesar de los problemas del monoplaza Alpine A525, Colapinto ha tenido actuaciones sólidas, superando a Gasly en varias ocasiones”, continuó.

Y, luego, culminó: “La información obtenida sugiere que el anuncio de Alpine se acerca y que el nivel de manejo de Colapinto expone la celeridad para que Alpine haga pública la esperada confirmación. Todo hace indicar que el argentino correrá en 2026, pues llegó para quedarse en la Fórmula 1 y esto recién empieza”.

Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

Después de hacer varias escalas en Europa y posteriormente en Asia, la Fórmula 1 regresa al continente americano. En el fin de semana del 17, 18 y 19 de octubre se lleva a cabo el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Allí, Franco Colapinto entrará en acción en un momento clave para definir su futuro en la categoría y en Alpine como compañero de Pierre Gasly.

