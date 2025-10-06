Es tendencia:
Gasly solo necesitó 6 palabras para apoyar a Colapinto y darle la razón sobre la realidad de Alpine en la Fórmula 1

Tras un complicado fin de semana en Singapur, el piloto francés fue lapidario con el rendimiento del monoplaza y coincidió con la frustración del argentino.

Por Bruno Carbajo

Gasly y Colapinto, la dupla de pilotos de Alpine.
Gasly y Colapinto, la dupla de pilotos de Alpine.

No se disfruta realmente correr así”. Esas fueron las seis palabras que utilizó Pierre Gasly para resumir el desolador presente de Alpine en la Fórmula 1 y, sin buscarlo, para darle la razón a su compañero de equipo, Franco Colapinto. El Gran Premio de Singapur fue otro capítulo en la decepcionante temporada de la escudería francesa, que vio a sus dos pilotos terminar en el fondo y unidos por la mismo impotencia.

El circuito de Marina Bay no trajo alivio para la escudería francesa. Colapinto finalizó 16º y Gasly 19º, un resultado que profundiza una vez más la falta de competitividad del monoplaza. El piloto francés, que largó desde el pit lane por cambios en su auto, no tuvo reparos en señalar al A525 como el principal responsable.

“Ya sabíamos que saliendo desde el pit lane iba a ser muy complicado, pero de momento no es disfrutable. Hoy no somos lo suficientemente competitivos como para pelear y eso es un poco frustrante”, sentenció Gasly.

El diagnóstico fue tan crudo que hasta minimizó la reconocida exigencia física del circuito de Singapur. “Fuimos demasiado lentos como para que fuera exigente físicamente”, disparó, dejando en claro que el calor y la humedad quedaron en un segundo plano frente a la alarmante lentitud del auto.

Pierre Gasly habló de lo sucedido con Colapinto el pasado fin de semana

Pierre Gasly no ocultó su frustración tras Singapur (Foto: Prensa Alpine).

El eco de la frustración de Colapinto

Las palabras de Gasly funcionaron como un espejo de la bronca que había manifestado Colapinto minutos antes. El argentino, que a pesar de los problemas volvió a quedar por delante de su compañero por cuarta vez en las últimas cinco carreras, se había mostrado frustrado con la estrategia del equipo y la alarmante falta de potencia. “Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio”, había declarado el piloto de Pilar, visiblemente molesto tras bajarse del auto.

Gasly, además, apuntó a una falta de optimización general del equipo. “Los últimos fines de semana no han sido lo suficientemente buenos. Aunque no seamos competitivos, da la sensación de que no estamos logrando que todo encaje“, analizó, aunque mantuvo una luz de esperanza para la próxima cita: “Creo que Austin debería ser mejor por las características del circuito“.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

