De posible reemplazante de Colapinto a quedar fuera de la Fórmula 1: Red Bull definió el futuro de Yuki Tsunoda

Este martes, Red Bull Racing anunció la alineación de pilotos que tendrán la escudería y también Racing Bulls, la escudería prima. Con el ascenso de Isack Hadjar a Red Bull y el debut de Arvin Lindblad en F1 con Racing Bulls, quien se quedó sin lugar en la parrilla fue Yuki Tsunoda.

El japonés fue el elegido para pasar a un segundo plano dentro de la estructura, con Verstappen-Hadjar en Red Bull, y Lawson-Lindblad en Racing Bulls como las duplas confirmadas. De esta forma, Yuki Tsunoda mirará desde afuera, aunque seguirá ligado a la escudería.

Tsunoda terminó siendo el sacrificado en Red Bull ante el ascenso de Lindblad, (Getty)

De acuerdo a lo informado por Red Bull, Yuki Tsunoda continuará ligado a Red Bull como piloto reserva y de pruebas por todo el 2026. Eso le permitirá al piloto de 25 años aceptar otros compromisos ligados con categorías de Resistencia o Turismo, mientras sigue aportando a Red Bull, a la espera de una oportunidad para regresar a la parrilla.

Tsunoda y una oportunidad en Indycar

De acuerdo al periodista norteamericano Tony Donohue, especializado en Indycar, la salida de Tsunoda estaría propiciada por el fin de la relación entre Honda y Red Bull en la F1, y sería la empresa motorista asiática la que lo apoye para llegar a Indycar. “La especulación sobre un destino alternativo [para Tsunoda] crece“, aseguró.

“Ha habido rumores sobre la posibilidad de que Yuki Tsunoda se suba al auto #19 del Dale Coyne Racing con el apoyo de Honda para el 2026“, afirmó Donohue en el podcast Unverified, del cual es presentador, algunas semanas atrás, donde daba por hecho ya en aquel momento que Tsunoda no seguiría en la escudería.

Tsunoda continuará como piloto reserva, pero se le abren nuevas opciones. (Getty)

Un claro ejemplo de su situación, en caso de irse a Indycar, es la de Pato O’Ward, quien compite regularmente hace años en Estados Unidos y sigue siendo piloto reserva de McLaren.

