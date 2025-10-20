Pierre Gasly, tajante al ser consultado por el adelantamiento de Colapinto: “Lo revisaremos dentro del equipo”

La actividad de la Fórmula 1 del último fin de semana estuvo en Austin, Texas, donde se corrió la Sprint el pasado sábado y la carrera principal el domingo y allí el ganador fue Max Verstappen, el podio lo completaron Lando Norris y Charles Leclerc. Más allá de los focos de los primeros puestos, en la parte de atrás hubo emociones y los protagonistas fueron los compañeros de escudería de Alpine, Franco Colapinto y Pierre Gasly.

No fue una buena carrera de los Alpine, que en el tramo final del Gran Premio de Austin estaban en las posiciones 17 y 18, solamente con Bortoleto detrás ya que Carlos Sainz había abandonado. Colapinto estaba en el puesto 18, pero tenía resto para pasar a Gasly y lo hizo, pese a que la orden del equipo fue que no lo haga y que impida que Bortoleto lo adelante.

Franco Colapinto no entendió la decisión y optó por pasar al francés. De esta manera, el argentino terminó en la posición 17, Bortoleto quedó 18 y Gasly 19. Una vez finalizada la carrera, Pierre Gasly dialogó con la prensa y fue consultado al respecto: “En definitiva, simplemente somos demasiado lentos. El resto, honestamente, son cosas que revisaremos dentro del equipo, pero somos simplemente demasiado lentos“.

Además, agregó: “Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas. Hice mi parte y estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo“.

La repudiable declaración de Steve Nielsen, director de Alpine, por la maniobra de Colapinto ante Gasly: "Estamos decepcionados"

“Son cosas que necesitamos tratar dentro de la oficina y no tiene sentido liberar la frustración aquí. No estoy contento con esta carrera y, en general, simplemente estoy decepcionado con nuestro rendimiento esta tarde. Tendremos que hacerlo mejor”, completó Gasly.

Pierre Gasly. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Colapinto sobre la polémica maniobra?

Quien también habló con la prensa al finalizar el Gran Premio de Austin fue Franco Colapinto y se refirió al adelantamiento a Gasly: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento… Nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente. Hice lo mejor… estábamos peleando por el puesto 17 y 18… no tiene sentido discutir por estas cosas“.

Así fue el adelantamiento de Colapinto a Gasly

La tajante respuesta de Colapinto sobre la polémica de su sobrepaso a Gasly en el GP de Estados Unidos: "No tiene sentido"