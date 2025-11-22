La sanción que recibió Alpine en Las Vegas por un error con el auto de Franco Colapinto

Franco Colapinto terminó en el puesto 15 la clasificación del Gran Premio de Las Vegas después de lidiar con una pista que se complicó en exceso a causa de la lluvia y de cometer errores por él mismo reconocidos durante las vueltas rápidas, lo que impidió que tenga una mejor posición de partida en la carrera de mañana.

De la clasificación del piloto argentino se derivó además una investigación de parte de los comisarios deportivos por una presunta infracción de Alpine a los Artículos 30.5 g) y 30.4 a) del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 de la FIA: “uso de neumáticos que habían sido devueltos electrónicamente después de la tercera práctica libre”.

Como se indicó en el Documento 23 de este fin de semana por parte del informe del Delegado Técnico de la FIA, Jo Bauer, la tercera práctica libre fue declarada en mojado por el Director de Carrera y, según el Artículo 30.5 g), cuando la FP1, FP2 o FP3 se declara en mojado, un juego de neumáticos intermedios debe devolverse electrónicamente no más tarde de dos horas después del final de la P3. El Artículo 30.4 a) establece que la devolución oficial de los neumáticos debe hacerse electrónicamente utilizando el FIA Race Team Client y el auto de Franco Colapinto no había cumplido con ese procedimiento con el juego de neumáticos intermedios requerido.

En la audiencia, sin embargo, se determinó que desde la escudería francesa habían devuelto los neumáticos de manera correcta, pero que habían omitido registrar electrónicamente esa devolución, lo que también constituye una infracción a la reglamentación.

“Aunque los neumáticos fueron devueltos físicamente, sigue existiendo la responsabilidad de registrar electrónicamente su devolución ante la FIA, y esto no se hizo”, determinaron los comisarios. Por ello, Alpine recibió una multa de 5 mil euros y afortunadamente para Franco Colapinto no hubo modificación en su posición en la parrilla de salida del Gran Premio de Las Vegas.

¿Qué dijo Colapinto tras la clasificación?

Tras clasificar para largar en la decimoquinta posición del Gran Premio de Las Vegas, Franco Colapinto reconoció errores que le impidieron tener un mejor lugar en la parrilla. “Venía en una buena anteúltima vuelta, bajando mucho, como un segundo. Toqué el piano y se me puso el auto de costado, y después no tenía batería para la última vuelta. Una pena porque esa vuelta era muy buena, no sé si décimo, pero 11 hubiera quedado seguro“, dijo.

Y agregó: ““Fue una buena experiencia, pero muy difícil. Muy poco grip, mucho spray, gomas que se sobrecalentaban mucho. Muy difícil, pero mañana intentaremos estar mejor. No pasamos al final, pero estábamos más cerca que en seco. Hay que entender por qué y habrá que trabajar para mejorar y mañana tener una buena carrera.”

