La ventaja de Alpine que ilusiona a Franco Colapinto de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

Mientras se prepara para el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, todavía aguarda por la definición de su continuidad de cara a la temporada 2026, para continuar en la parrilla junto a su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly.

Pensando en el próximo año, la escudería francesa, que es la de peor rendimiento en el curso 2025, tendrá una ventaja en su monoplaza que ilusiona a sus pilotos con tener mejores performances en cada pista, así como también a animarse a pelear por entrar en un podio.

Es que, según lo informado por el medio especializado MotorSports, Alpine dejará de usar motores de Renault, que era una de las debilidades del auto, y comenzará a correr con motores de Mercedes, por lo que le dará un salto de calidad al monoplaza para tener mejores resultados.

“Es considerado el fabricante más avanzado en el desarrollo del propulsor que combina el 50% de la potencia endotérmica con la misma cantidad de energía eléctrica”, afirmó al respecto el medio citado anteriormente respecto a las ventajas que le dará este motor al auto de la escudería francesa.

Cabe destacar que Alpine no será la única escudería que utilizará este motor. Esto se debe a que también será usado en 2026 por la propia Mercedes, McLaren, Williams y la mencionada escudería francesa. Un escalón por debajo estarán otros fabricantes como Ferrari, Honda o Ford.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Al no haber carrera el pasado fin de semana, la Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo 19 de septiembre, para que continúe durante el 20 y 21 del mismo mes. Debido a que Bakú se encuentra en tierras asiáticas, la diferencia de horario con Argentina es de 7 horas, por lo que el GP tendrá un horario más tempranero que los últimos. A continuación, el desglose.

Práctica libre 1: viernes 19 de septiembre 5:30 AM.

viernes 19 de septiembre 5:30 AM. Práctica libre 2 : viernes 19 de septiembre 9:30 AM.

: viernes 19 de septiembre 9:30 AM. Práctica libre 3: sábado 20 de septiembre 5:30 AM.

sábado 20 de septiembre 5:30 AM. Clasificación : sábado 20 de septiembre 09:00 AM

: sábado 20 de septiembre 09:00 AM Carrera: domingo 21 de septiembre 08:00 AM.

Así está la F1 2026 hasta el momento

Alpine: Pierre Gasly / ???

Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll

Audi: Gabriel Bortoleto / Nico Hülkenberg

Cadillac: Sergio Pérez / Valtteri Bottas

Ferrari: Lewis Hamilton / Charles Leclerc

Haas: Ollie Bearman / Esteban Ocon

McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri

Mercedes: ??? / ???

Racing Bulls: ??? / ???

Red Bull Racing: Max Verstappen / ???

Williams F1 Team: Alex Albon / Carlos Sainz

