Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Las sanciones a Isack Hadjar y Pierre Gasly que favorecen a Franco Colapinto en el GP de Italia de la Fórmula 1

En la previa de la carrera en el Autódromo de Monza, el piloto argentino recibió dos muy buenas noticias.

Por Nahuel De Hoz

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.
© GettyFranco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.

Luego de las prácticas y la clasificación para llevar a cabo el Gran Premio de Italia, Franco Colapinto recibió dos buenas noticias que le dan confianza de cara a la carrera. Es que tras lo hecho en el GP de Países Bajos donde dejó una gran sensación al salir 11°, ahora quiere intentar ir en busca de sumar puntos por primera vez en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Lo cierto es que en la tarde del sábado se confirmó que Pierre Gasly saldrá desde los boxes. Esto se debe a que al término de la qualy el monoplaza fue cubierto por la FIA, tal como ocurre siempre, pero Alpine decidió destaparlo a propósito para poder trabajar y realizar ciertas modificaciones de cara a la carrera de mañana, para tener un mejor desempeño sobre la pista italiana.

A su vez, Isack Hadjar largará 20° porque harán un cambio de motor en las horas previas a la carrera que será en el mítico Autódromo Monza. De esta forma, abandona el lugar que consiguió en la clasificación (16°) y saldrá desde el fondo. Así las cosas, Colapinto empezará 17°, lo que significa que adelantó una posición a raíz de la modificación que sufrirá el vehículo del corredor francés.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Italia. (Getty Images)

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Italia. (Getty Images)

Luego de recibir estas dos noticias más que positivas en la previa, el piloto argentino refuerza su momento que está en levantada y despierta mayor ilusión para el GP de Italia. Es que no solo partirá varios puestos por delante de su compañero de escudería, sino que también avanzó una posición a raíz de la decisión que tomó Racing Bulls para hacer cambios el monoplaza de Hadjar.

Las polémicas declaraciones de Colapinto

Después de que Paul Aron esté en el primer entrenamiento del fin de semana para cumplir con el reglamento de la Fórmula 1, Franco fue contundente con él. “No me gustaba cómo iba el auto, no me lo pusieron bien a punto en la FP1, pero a la noche hicimos un buen trabajo con el equipo, sabemos por la dirección que tenemos que ir y creo que la FP3 fue buena”, manifestó.

Publicidad

Sin embargo, dejó un buen pronóstico de cara a las próximas competiciones que se vienen en la categoría. “De ahora en más van a ser pistas en las que tenga un poco más de confianza, que ya las conozco, que también ya corrí en F1 y eso me va a dar una decimita extra. Esas pistas que vas y ya sabes qué hay que hacer”, expresó Colapinto en la previa de la carrera en Monza.

Franco Colapinto largará 18° en el GP de Italia de la Fórmula 1: fue el mejor piloto de Alpine en la Qualy que lideró Verstappen

ver también

Franco Colapinto largará 18° en el GP de Italia de la Fórmula 1: fue el mejor piloto de Alpine en la Qualy que lideró Verstappen

Franco Colapinto le marcó la cancha a Paul Aron tras quedar 18° en la qualy del GP de Italia: “No me pusieron el auto a punto en la FP1”

ver también

Franco Colapinto le marcó la cancha a Paul Aron tras quedar 18° en la qualy del GP de Italia: “No me pusieron el auto a punto en la FP1”

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"En la cabeza de Messi debe pesar la imagen que puede dejar en un Mundial si Argentina no gana el de 2026"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Mientras Pierre Gasly gana 10 millones en Alpine tras su renovación, esto cobra Franco Colapinto en la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Mientras Pierre Gasly gana 10 millones en Alpine tras su renovación, esto cobra Franco Colapinto en la Fórmula 1

Colapinto le marcó la cancha a Aron tras la qualy del GP de Italia
FÓRMULA 1

Colapinto le marcó la cancha a Aron tras la qualy del GP de Italia

Franco Colapinto largará 18° en el GP de Italia de la Fórmula 1: fue el mejor piloto de Alpine en la Qualy que lideró Verstappen
FÓRMULA 1

Franco Colapinto largará 18° en el GP de Italia de la Fórmula 1: fue el mejor piloto de Alpine en la Qualy que lideró Verstappen

Guillermo Barros Schelotto llenó de elogios al titular de Vélez menos pensado: "No hay ninguno que lo supere"
Fútbol Argentino

Guillermo Barros Schelotto llenó de elogios al titular de Vélez menos pensado: "No hay ninguno que lo supere"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo