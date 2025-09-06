Las sanciones a Isack Hadjar y Pierre Gasly que favorecen a Franco Colapinto en el GP de Italia de la Fórmula 1

Luego de las prácticas y la clasificación para llevar a cabo el Gran Premio de Italia, Franco Colapinto recibió dos buenas noticias que le dan confianza de cara a la carrera. Es que tras lo hecho en el GP de Países Bajos donde dejó una gran sensación al salir 11°, ahora quiere intentar ir en busca de sumar puntos por primera vez en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Lo cierto es que en la tarde del sábado se confirmó que Pierre Gasly saldrá desde los boxes. Esto se debe a que al término de la qualy el monoplaza fue cubierto por la FIA, tal como ocurre siempre, pero Alpine decidió destaparlo a propósito para poder trabajar y realizar ciertas modificaciones de cara a la carrera de mañana, para tener un mejor desempeño sobre la pista italiana.

A su vez, Isack Hadjar largará 20° porque harán un cambio de motor en las horas previas a la carrera que será en el mítico Autódromo Monza. De esta forma, abandona el lugar que consiguió en la clasificación (16°) y saldrá desde el fondo. Así las cosas, Colapinto empezará 17°, lo que significa que adelantó una posición a raíz de la modificación que sufrirá el vehículo del corredor francés.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Italia. (Getty Images)

Luego de recibir estas dos noticias más que positivas en la previa, el piloto argentino refuerza su momento que está en levantada y despierta mayor ilusión para el GP de Italia. Es que no solo partirá varios puestos por delante de su compañero de escudería, sino que también avanzó una posición a raíz de la decisión que tomó Racing Bulls para hacer cambios el monoplaza de Hadjar.

Las polémicas declaraciones de Colapinto

Después de que Paul Aron esté en el primer entrenamiento del fin de semana para cumplir con el reglamento de la Fórmula 1, Franco fue contundente con él. “No me gustaba cómo iba el auto, no me lo pusieron bien a punto en la FP1, pero a la noche hicimos un buen trabajo con el equipo, sabemos por la dirección que tenemos que ir y creo que la FP3 fue buena”, manifestó.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, dejó un buen pronóstico de cara a las próximas competiciones que se vienen en la categoría. “De ahora en más van a ser pistas en las que tenga un poco más de confianza, que ya las conozco, que también ya corrí en F1 y eso me va a dar una decimita extra. Esas pistas que vas y ya sabes qué hay que hacer”, expresó Colapinto en la previa de la carrera en Monza.

ver también Franco Colapinto largará 18° en el GP de Italia de la Fórmula 1: fue el mejor piloto de Alpine en la Qualy que lideró Verstappen