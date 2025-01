Leclerc reveló qué le falta para poder ganarle a Verstappen y ser campeón de F1 con Ferrari: "Confío"

Charles Leclerc terminó la Temporada 2024 de la Fórmula 1 en el tercer lugar de la clasificación del mundial, y con tres victorias a su nombre en la campaña (Mónaco, Monza y Austin), resultados que se podrían considerar satisfactorios si no fuera porque el objetivo del monegasco es conseguir el campeonato.

Leclerc quiere ser el primero en brindarle un título de pilotos a Ferrari desde que Kimi Räikkönen lo hiciera en 2007, y en una reciente entrevista aseguró que confía tener prácticamente todo lo necesario para poder hacerlo. Lo único que le resta, es tener un auto que lo acompañe durante la temporada completa para poder estar a la altura.

Leclerc cree estar listo para ganarle a Verstappen y Red Bull.

“Siento que estoy listo para el campeonato”, aseguró Leclerc. “Tan sólo necesitamos un auto que, a lo largo de la temporada, sea capaz de hacerlo [estar a la altura]”, agregó. “Tengo confianza plena en que los próximos que serán capaces de vencer a Red Bull por el campeonato, seremos nosotros”, completó con total seguridad de estar al nivel para ganarle a Verstappen.

Leclerc revela el principal aspecto en que ha mejorado en 2024

En 2024, Charles Leclerc volvió a meterse entre los tres mejores del campeonato de pilotos de la Fórmula 1, luego de ser subcampeón en 2022 y caer hasta el quinto puesto en 2023. Y el monegasco explica que su mejoría se debe a la madurez que muestra arriba del monoplaza.

“He mejorado en la forma en que me tomo los fines de semana en los que las cosas no van exactamente como quiero“, afirmó Leclerc, y explicó: “En el pasado, si las cosas no resultaban, si el auto no estaba como quería, intentaba encontrar algo en el auto que no estaba allí y terminaba cometiendo errores.”

Charles Leclerc reconoce la madurez que encontró en este 2025.

El piloto de Ferrari admite que “Eso a veces me permitía hacer algo realmente bueno cuando no había nada para sacar, pero siento que me costaba más de lo que me recompensaba y, en ese aspecto, he mejorado mucho”, aunque no descarta que, en caso de ser necesario, volverá a empujar los límites: “Siento que he maximizado los puntos mucho más en esta temporada, pero eso no significa que no volveré a cruzar esa línea.”