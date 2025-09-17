Es tendencia:
Los dos factores climáticos que Franco Colapinto y Alpine esperan aprovechar durante el fin de semana en Bakú

El servicio meteorológico advirtió situaciones particulares para el Gran Premio de Azerbaiyán.

Por Germán Celsan

El clima puede impactar el Gran Premio de Azerbaiyán
© GettyEl clima puede impactar el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto tiene grandes expectativas puestas en lo que será su regreso a las calles de Bakú, donde consiguió aquel histórico octavo puesto y sus primeros puntos en la Fórmula 1, la temporada pasada junto a Williams. Hoy en Alpine, la realidad es muy distinta, y para que el A525 tenga alguna oportunidad de puntuar, mucho dependerá de las circunstancias climáticas que afecten el Gran Premio.

Y es que el servicio meteorológico de Azerbaiyán anticipa probabilidades de lluvia, viento y bajas temperaturas, tres factores que en caso de combinarse, pueden darle a Alpine una oportunidad de emparejarse con el resto de las escuderías y pelear por los puntos con sus dos autos.

En cuanto a las chances de que llueva en el Gran Premio de Azerbaiyán, a día de hoy hay casi un 30% de probabilidades de que celdas de tormenta afecten la carrera del domingo, que sería el único día con agua. Para el sábado de clasificación sí se esperan fuertes vientos, un aspecto que puede resultar crítico especialmente con la larga recta que tiene el circuito de Bakú.

Alpine necesita una ayuda del clima para emparejar el rendimiento con el resto de las escuderías. (Getty)

Alpine necesita una ayuda del clima para emparejar el rendimiento con el resto de las escuderías. (Getty)

Sobre las temperaturas, pues todo indica que atmosféricamente, apenas superarán los 20º, con lo cual el sobrecalentamiento de neumáticos que suele experimentar Alpine podría verse menguado por este aspecto. No obstante, será importante el trabajo en los entrenamientos libres para comprender el comportamiento de los mismos y exprimirlos de la mejor forma el sábado en clasificación y el domingo en carrera.

Horarios del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2026

Viernes 19 de septiembre

  • Práctica Libre 1: 05:30hs
  • Práctica Libre 2: 09:00hs
Sábado 20 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 05:30hs
  • Clasificación: 09:00hs

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera: 08:00hs

Horarios Argentina

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025

El Gran Premio de Azerbaiyán estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá las cinco pruebas del fin de semana. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

