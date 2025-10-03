Mientras crece el rumor de a Red Bull, Alex Albon reveló las chances que tiene Max Verstappen de ser ganar la Fórmula 1 en 2025

Cuando parecía que el campeonato de la Fórmula 1 del 2025 se iba a definir mano a mano entre Oscar Piastri y Lando Norris, ambos pilotos de McLaren, apareció Max Verstappen nuevamente en la discusión con sus últmas actuaciones brillantes.

El neerlandés de Red Bull viene de ganar las últimas dos carreras -el GP de Monza y el de Bakú- y quiere llevarse el Gran Premio de Singapur este fin de semana para seguir metiendo presión. Las chances para Max se abrieron, más que nada, luego de Azerbaiyán, cuando él logró quedarse con el triunfo y tanto Piastri como Norris marraron. Allí, el australiano chocó y terminó con DNF, y Lando fue séptimo, sumando seis puntos frente a los 25 de Verstappen.

En este contexto, la Fórmula 1 ha preguntado a varios pilotos acerca de las chances de Max de arrebatarle el título a los dos pilotos de McLaren. Uno de los más optimistas fue Alex Albon, quien recientemente fue vinculado para regresar a Red Bull y ser compañero del neerlandés.

Alex Albon y su respuesta a la posibilidad de que Verstappen gane el campeonato de la Fórmula 1

En la sala de conferencias de la Fórmula 1, antes de que comiencen las prácticas libres 1 y 2, varios pilotos fueron consultados acerca de la posibilidad que tiene Verstappen de ganar su quinto campeonato este año. Albon tuvo un contundente vaticinio.

“Diría que un 15%. No sé, puede pasar un choque entre Lando y Oscar, y Max estaría de vuelta en el juego. Así que sí, le doy un 15%“, señaló el tailandés de Williams. Salvo por Charles Leclerc, el diagnóstico de Albon fue el más optimista de todos.

Esteban Ocon, sin dar números, analizó: “Todos conocemos a Max y sabemos lo peligroso que es cuando hay algo que obtener, así que hay una gran posibilidad”. George Russell, a modo de broma, miró a Lando Norris y soltó: “100%”. Luego, llegó el turno de Leclerc: “Le doy un 20%. La diferencia es grande, aunque nunca se sabe, no creo sea suficiente para batir a McLaren”. Y por último, Isack Hadjar contradijo al monesgasco: “20% es mucho le doy 10% es un buen número”.

¿Alex Albon puede volver a Red Bull?

El actual piloto de Williams, primer ladero de Franco Colapinto en la F1, corrió para el equipo de la bebida energética en 2019 y 2020 junto a Verstappen. Mientras buscan al segundo piloto idóneo para el 2026 dentro de la escudería y de Racing Bulls, en las últimas semanas emergió la posibilidad de que Albon vuelva RB para que Isack Hadjar, Liam Lawson, Arvid Linblad y Yuki Tsunoda peleen por los dos lugares de VCARB.

De momento, no son más que meras especulaciones que circulan por el paddock, pero ante una ficha segura de rendimiento y de experiencia, el equipo liderado por Laurent Mekies podría efectuar este movimiento.

Así está la tabla de posiciones del campeonato de pilotos

Oscar Piastri (McLaren) – 324 Lando Norris (McLaren) – 299 Max Verstappen (Red Bull) – 255 George Russel (Mercedes) – 212 Charles Leclerc (Ferrari) – 165 Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 Alex Albon (Williams) – 70 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Nico Hulkenberg (Kick) – 37 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Carlos Sainz (Williams) – 31 Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Esteban Ocon (Haas) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick) – 18 Oliver Bearman (Haas) – 16 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0