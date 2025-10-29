Mientras es pedido para Alpine por Colapinto, Lawson se enfrenta a una dura sanción por casi atropellar a dos oficiales: “Podría haberlos matado”

A poco más de una semana del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, Franco Colapinto se prepara para reencontrarse con el público argentino por la cercanía del Circuito de Interlagos con su país natal. Mientras tanto, se espera el anuncio de Alpine sobre la continuidad del piloto de Pilar en 2026.

Desde el receso de verano en Europa, Colapinto demostró estar a la altura de Pierre Gasly, incluso superándolo en varios Grandes Premios. Por eso, se espera que sea confirmado como el segundo piloto de la escudería para la próxima temporada.

Este miércoles, por el contrario, el sitio Racing News 365 catalogó la decisión como ‘apresurada’ y destacó que tanto Liam Lawson como Yuki Tsunoda son mejores opciones para esa segunda butaca. Uno de los dos pilotos dejará Racing Bulls al final de la campaña y tendrá que buscar nuevo destino.

Lo cierto es que el neozelandés está en problemas tras el análisis de la Organización Mexicana De Automovilismo Internacional, en representación de la FIA, analizó el Gran Premio de México y confirmó una grave infracción de Lawson por una acción de la que aún se está hablando.

Tras el toque entre el de Racing Bulls y Carlos Sainz, comisarios de la carrera ingresaron a la pista para retirar elementos sueltos por lo que se desplegó una doble bandera amarilla. A pesar de las señales y el anuncio de su ingeniero, Lawson no bajó la velocidad y se expuso a la posibilidad de un trágico accidente que afortunadamente no ocurrió.

“¡Dios mío! ¿Acaban de ver eso? Podría haberlos matado”, comentó el oceánico por radio al sorprenderse por los oficiales corriendo por la pista para esquivar su monoplaza. Ahora, resta conocer la decisión de la FIA en cuanto a la importante sanción que podría caberle por esta maniobra.

El informe de la OMDAI por la infracción de Lawson

“Derivado del contacto ocurrido en la llegada a la Curva 1 entre el Williams (Carlos Sainz) y el Racing Bulls (Liam Lawson), se desprendieron varias piezas del monoplaza que quedaron esparcidas sobre la pista, requiriendo la intervención de los Oficiales de Pista para su retiro y así garantizar la seguridad del resto de los pilotos en competencia”.

“Se encuentra con el panel 3 mostrando ‘doble bandera amarilla’, el equipo notifica al piloto por radio, así como al Puesto de Oficiales de Pista ondeando doble bandera amarilla física, indicando la presencia de peligro y personal trabajando en el circuito”.

“Había piezas en la pista y que dicha sección se encontraba bajo régimen de doble bandera amarilla, a fin de que extremara precauciones al transitar por el sector. Lawson mantiene el giro del volante de su monoplaza al tomar la Curva 1, sin modificar su trayectoria, aun cuando los Oficiales se encontraban cruzando la pista para retornar a su puesto. Pone de manifiesto que el piloto no interrumpió su trazada pese a la evidente presencia de los Oficiales en la pista”.

