Pierre Gasly encendió todas las alarmas y lanzó un pronóstico que preocupa a Franco Colapinto de cara al GP de Singapur: “Muy doloroso”

El Gran Premio de Singapur tendrá lugar este fin de semana en el callejero de Marina Bay, un escenario que acompaña a la Fórmula 1 desde 2008 y que ha sido anfitrión de grandes carreras. Sin embargo, todo indica que para Alpine será una carrera más que atravesar mientras navega a la otra orilla, a la cual llegará recién en 2026.

Franco Colapinto y Pierre Gasly han hecho lo que han podido esta temporada, pero el auto no da para más y así lo han reconocido incluso los cabecillas de la escudería. Una situación que el propio piloto francés reconoce que no le gusta nada, pero que es lo que toca vivir: “Conocemos el proyecto en el que estamos. Sabemos que dentro de un par de meses estaremos en una situación diferente. Es nuestro deber presentarnos cada fin de semana y dar lo mejor de nosotros”, declaró en el media day de este jueves.

Gasly sabe que no será un fin de semana sencillo para él y Franco Colapinto. (Getty)

Aún así, no pudo evitar señalar lo difícil que fue Bakú, donde terminaron en el fondo de la parrilla, y a una vuelta del líder: “El fin de semana pasado fue muy doloroso“, admitió Gasly. “Realmente lo pasé mal el domingo por la noche porque ni siquiera estábamos en la pelea por estar cerca del top 10.”

Pronóstico pesimista para Singapur

Este fin de semana, la Fórmula 1 vuelve a presentarse en un callejero como lo es Marina Bay, otra carrera en la que Alpine, la peor escudería hasta el momento en la temporada, deberá sufrir. Es un circuito que no se adapta para nada a lo que ofrece el A525 y Gasly lo sabe: “Sobre el papel sabemos que Singapur es bastante similar a Bakú: bajas velocidades, poca tracción. Es un circuito con muchos baches, así que, si soy realista, no espero un cambio enorme“, declaró.

En Bakú, los Alpine sufrieron con la pista, y en Marina Bay, la situación no será muy diferente. (Getty)

Una vez más, dejó al azar la posibilidad de estar cerca de los puntos, algo que sólo se dará si el clima iguala a todos para abajo: “Sí tengo algo de esperanza, es con el clima; ojalá pueda jugar un papel impredecible durante el fin de semana”, señaló Gasly.

La FIA inició el fin de semana de carrera anunciando oficialmente que se evaluó la situación meteorológica prevista para el Gran Premio y se declaró emergencia por temperaturas que superarán los 31º durante el fin de semana. Esto generará un desgaste mayor de neumáticos, algo con lo que Alpine no terminó de encontrarse durante la temporada.

Sin embargo, también hay predicción de lluvias, al menos para viernes y sábado, algo que podría servirle a Alpine para estar en un nivel más cercano con respecto al resto de las escuderías.

