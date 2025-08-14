Problemas para Franco Colapinto: la lapidaria novedad que refleja el oscuro presente de Alpine en la Fórmula 1

La primera parte de la temporada estuvo muy lejos de ser la ideal para Alpine. El cambio de piloto luego de apenas un puñado de jornadas, que le permitió a Franco Colapinto quedarse con una butaca principal, fue una clara muestra de que los resultados no eran los esperados. Sin embargo, el argentino tampoco pudo ir a la par de Pierre Gasly y los números negativos están a la vista.

La escudería francesa se ubica en la última posición del campeonato de constructores con apenas 20 unidades y a 15 de distancia del noveno (Haas). Todos y cada uno de los puntos conseguidos hasta el momento, le pertenecen al corredor de origen galo que actualmente comparte equipo con el oriundo de Pilar, lo que marca el flojo nivel que atraviesan en este momento.

Lo cierto es que The Race emitió un ranking sobre el desempeño de las escuderías de la Fórmula 1 en este 2025. ¿El resultado? Alpine en el fondo de la lista. Este nuevo revés que sufrió el equipo que integra el piloto albiceleste desde su arribo a Enstone tras haber sorprendido en su irrupción con Williams Racing, es un fiel reflejo de la realidad que arrastra y no puede dejar atrás.

Con el sistema de calificación estadounidense, donde A es lo más positivo y F lo más negativo, la conclusión es elocuente. “Tras su sólido final de 2024 y su prometedor ritmo en las pruebas de pretemporada, Alpine parecía aspirante a liderar la zona media. Sin embargo, está en el fondo“, escribió Edd Straw en el medio especializado en la máxima división del automovilismo.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine en 2025.

Un punto fundamental para este resultado radica en la pérdida de recuperación de energía del motor Renault. “Esto no solo implica sacrificar la puesta a punto, sino que a menudo también provoca que el ritmo de carrera sea inferior al de clasificación”, amplió en el estricto análisis que publicó, donde el equipo de Gasly y Colapinto terminaron en el fondo de la tabla.

Publicidad

Publicidad

El informe de los expertos, continuó: “El chasis en sí no es malo, especialmente sólido en las curvas rápidas, lo que lo ha convertido en el séptimo coche más rápido de media en ritmo de vuelta. Sin embargo, también ha tenido un rendimiento errático, y sería un error atribuirlo únicamente a una falla del motor de Alpine. Además, el coche tiene poca tracción y sufre en los baches“.

De esta manera, The Race calificó a Alpine como la peor escudería del 2025. Basado en los números de la tabla de posiciones y en pequeñas aristas que demuestran el pésimo presente que dejan en evidencia sobre la pista de cada uno de los 14 Gran Premios que pasaron hasta la fecha, el medio especializado concluyó en dicha afirmación que significa un nuevo revés para el equipo.

El ranking de las escuderías en 2025

McLaren Williams Racing Sauber Racing Bulls Aston Martin Mercedes Benz Haas Red Bull Ferrari Alpine

Publicidad

Publicidad

ver también La picante pregunta de Colapinto a Gasly mientras esperan el GP de Países Bajos de la Fórmula 1: “¿A quién le robaron esas islas?”