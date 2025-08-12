Es tendencia:
La picante pregunta de Colapinto a Gasly mientras esperan el GP de Países Bajos de la Fórmula 1: “¿A quién le robaron esas islas?”

En un juego propuesto para las redes de Alpine, el argentino soltó un gracioso pero incómodo comentario sobre Francia.

Por Agustín Vetere

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine.
Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine.

Pasaron las primeras 14 carreras de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y, antes de afrontar las últimas 10, las escuderías se toman un receso antes de volver a la acción en el Gran Premio de los Países Bajos, el 31 de agosto en el Circuito de Zandvoort.

A poco más de dos semanas del regreso a la competencia, Alpine trabaja para revertir su presente e intentar salir del fondo del Campeonato de Constructores. Además, Franco Colapinto intentará afianzarse en su butaca de cara al resto de la campaña para acercarse sus primeros puntos con la escudería francesa.

En medio del trabajo, Alpine, a través de sus redes sociales, compartió una divertida dinámica en la que Colapinto junto a Pierre Gasly organizaban unas vacaciones imaginarias de forma azarosa. Con papelitos en tres recipientes, conocían cada uno de los aspectos de su viaje.

Pero fue durante este juego que el argentino aprovechó para hacer un chiste filoso. Al piloto de Pilar le salió como destino Bora Bora en Polinesia Francesa. “Voy a tener que aprender francés”, soltó primero quién fuera corredor de Williams en la última temporada.

Luego, fiel a su estilo, lanzó un comentario picante para bromear con Gasly: “Esto lo conquistaron. ¿A quién le robaron las islas?”. Su compañero se defendió: “Todo lo que sé es que son francesas ahora”.

Para completar el itinerario, a Colapinto le salió como actividad cantar las canciones de la película F1 junto a Lando Norris en Bora Bora. Un plan para volver “bien bronceaditos”, cómo destacó el argentino.

14 de 22 pilotos confirmados para la F1 2026

De cara a la próxima temporada de la Fórmula 1, hay 14 pilotos que tienen asegurado su lugar en la parrilla y firmado el contrato con una escudería que les otorgará un auto para el 2026. En esa lista se incluye a Max Verstappen, pero no a los dos Mercedes, donde hay un tema aún por resolver.

Tampoco están Franco Colapinto, ni los pilotos de Racing Bulls ni la nueva escudería, Cadillac.

  • McLaren: Oscar Piastri – Lando Norris
  • Ferrari: Charles Leclerc – Lewis Hamilton
  • Mercedes: ??? – ???
  • Red Bull Racing: Max Verstappen – ???
  • Williams: Alex Albon – Carlos Sainz
  • Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll
  • Haas: Esteban Ocon – Ollie Bearman
  • Racing Bulls: ??? – ???
  • Alpine: Pierre Gasly – ???
  • Audi: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto
  • Cadillac: ??? – ???
agustín vetere
Agustín Vetere

