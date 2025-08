Un histórico de la Fórmula 1 propuso la salida de Lewis Hamilton de Ferrari: “Solo hay un camino posible”

La primeras conclusiones de Lewis Hamilton en Ferrari están lejos de ser positivas. El siete veces campeón de la Fórmula 1 no pudo ganar ni un GP en 2025, está sexto en el campeonato y pierde en la competencia interna con Charles Leclerc. La pole del monegasco en Hungría contrastó mucho con el P12 del ex-Mercedes en la última carrera. Tal es así que el británico se despachó con una explosiva autocrítica, calificándose como un “inutil” y asegurando que su equipo debería “cambiar de piloto”.

Bernie Ecclestone, histórico jefe de la F1, no solo se mostró en sintonía con las declaraciones de Lewis, sino que redobló la apuesta y aseguró que debería irse de Ferrari. “Lewis es muy talentoso, lo fue y probablemente aún lo es. Pero como muchas estrellas del deporte que llegan a la cima, solo hay un camino posible, y no es el mejor: hacia abajo“, expresó en diálogo con Dialy Mail.

“Está cansado. Ha estado haciendo esto toda su vida. Necesita un descanso total, un reinicio completo para hacer algo diferente. Si yo fuera él, le diría a Ferrari: ‘Páguenme todo mi contrato, como acordamos. Si tienen a alguien para reemplazarme, doy un paso al costado‘”, continuó.

Lejos de detenerse, Ecclestone propuso dos jóvenes pilotos con los que su equipo debería reemplazarlo: “Si pudiera ficharlo, me quedaría con Isack Hadjar de Racing Bulls. Ha tenido un gran primer año y es un gran chico. También valoro a nuestro amigo de Brasil (Gabriel Bortoleto). Es talentoso”.

Qué dijo Hamilton tras su frustrante carrera en Hungría

Las sorpresivas declaraciones de Hamilton llegaron el sábado, cuando quedó eliminado en Q2 mientras Leclerc clasificó primero: “Soy un inútil, un completo inútil. El equipo no tiene ningún problema; ya han visto que el coche está en la pole. Así que, probablemente, lo que necesita Ferrari es cambiar de piloto. Conduje fatal, es lo que hay”.

Al día siguiente, tras no lograr meterse en los puntos, al británico le preguntaron si quería aclarar lo dicho anteriormente y respondió: “No especialmente. Cuando tienes un presentimiento, lo tienes. Hay muchas cosas en segundo plano que no son muy buenas… Sigo amando esto. Sigo amando correr”.

Cuándo vuelve la Fórmula 1

Después de una extensa primera mitad de la temporada, la Fórmula 1 descansará durante tres semanas y volverá el último fin de semana del mes. El campeonato del mundo se mudará a Zandvoort para el Gran Premio de los Países Bajos, que se llevará a cabo el domingo 31 de agosto a las 10 y se podrá ver por Disney+.

