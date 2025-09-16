Sorpresa en la F1: Aston Martin culpó a Lando Norris por el abandono de Fernando Alonso en Monza

En la última carrera en Monza, Fernando Alonso buscaba seguir sumando puntos con Aston Martin, pero la suspensión delantera derecha de su monoplaza le jugó una mala pasada. El español tuvo que abandonar de forma inesperada su participación en el GP de Italia y ya salió a la luz la causa de la falla.

A falta de pocos días para el GP de Azerbaiyán, se conoció qué fue lo que provocó el desperfecto técnico en el AMR25. De acuerdo a lo informado por AS, desde el equipo confirmaron que fue la grava desprendida por Lando Norris en el inicio de la carrera.

“Algo de grava golpeó el coche de Fernando en la primera vuelta de carrera en varias áreas, incluyendo la suspensión, que se vio comprometida. El equipo no era consciente del daño, y el pequeño nivel de carga constante terminó desencadenando en la avería“, le confirmó la escudería al medio español.

De esta manera, se confirmó que lo sucedido con el monoplaza de Alonso fue producto de una acción desafortunada. Sin lugar a dudas, una situación que le hizo perder muchos puntos a Aston Martin.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

La Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo 19 de septiembre, para que continúe durante el 20 y 21 del mismo mes. Debido a que Bakú se encuentra en tierras asiáticas, la diferencia de horario con Argentina es de 7 horas, por lo que el GP tendrá un horario más tempranero que los últimos. A continuación, el desglose.

Práctica libre 1: viernes 19 de septiembre 5:30 AM.

Práctica libre 2: viernes 19 de septiembre 9:30 AM.

Práctica libre 3: sábado 20 de septiembre 5:30 AM.

Clasificación: sábado 20 de septiembre 09:00 AM

Carrera: domingo 21 de septiembre 08:00 AM.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre

Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

