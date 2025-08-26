Es tendencia:
Tras confirmarse a Checo Pérez y Bottas en Cadillac, la IA pronosticó la parrilla de la Fórmula 1 en 2026 y definió el futuro de Colapinto

Gemini, Inteligencia Artificial de Google, dio su vaticinio para la temporada siguiente de la Máxima tras las nuevas confirmaciones oficiales.

Por Lautaro Tiburzio

Franco Colapinto en la Fórmula 1
Franco Colapinto en la Fórmula 1

Este martes, la Fórmula 1 dio a conocer una noticia que puso fin a miles de especulaciones. Cadillac, escudería que se sumará a la máxima a partir de la temporada 2026, confirmó a Sergio Pérez y a Valteri Bottas como pilotos para su estreno en la F1 el año venidero, en una apuesta segura con dos corredores ganadores y experimentados.

Así, dos de los cupos vacantes de la temporada 2026 se resolvieron, y ahora solamente quedarán por resolverse seis lugares en la parrilla del próximo año: los dos de Mercedes-Benz, los dos de VCARB, uno de Red Bull y el lugar que hoy le pertenece a Franco Colapinto en Alpine.

Es que el argentino tiene cinco años de contrato con la escudería francesa, pero no están garantizados para el equipo principal y todo dependerá de su rendimiento en la etapa final de esta temporada de la Fórmula 1.

En este contexto, desde BOLAVIP recurrimos a la Inteligencia Articificial para que anticipe cómo quedará conformada la parrilla de la F1 el año entrante. Sorpresivamente, no pronosticó ningún cambio respecto a los que actualmente componen esta temporada.

Sí. Para la IA de Google -Gemini- Colapinto seguirá en Alpine, Isack Hadjar y Liam Lawson quedarán en VCARB, Kimi Antonelli y George Russell seguirán en Mercedes y Yuki Tsunoda seguirá siendo compañero de Max Verstappen en Red Bull.

Sin embargo, Gemini propondría un cambio de pilotos en un equipo que ya está compuesto. Es que para Audi (Kick Sauber) el brasileño Felipe Drugovich reemplazará a su compatriota Gabriel Bortoleto, siendo compañero de Nico Hulkenberg allí. ¿Será así?

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Así quedaría la F1 2026 según la IA

  • Alpine: Pierre Gasly / Franco Colapinto
  • Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll
  • Audi: Felipe Drugovich / Nico Hülkenberg
  • Cadillac: Sergio Pérez / Valtteri Bottas
  • Ferrari: Lewis Hamilton / Charles Leclerc
  • Haas: Ollie Bearman / Esteban Ocon
  • McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri
  • Mercedes: George Russell / Kimi Antonelli
  • Racing Bulls: Isack Hadjar / Liam Lawson
  • Red Bull Racing: Max Verstappen / Kimi Antonelli
  • Williams F1 Team: Alex Albon / Carlos Sainz

Así está la F1 2026 hasta el momento

  • Alpine: Pierre Gasly / ???
  • Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll
  • Audi: Gabriel Bortoleto / Nico Hülkenberg
  • Cadillac: Sergio Pérez / Valtteri Bottas
  • Ferrari: Lewis Hamilton / Charles Leclerc
  • Haas: Ollie Bearman / Esteban Ocon
  • McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri
  • Mercedes: ??? / ???
  • Racing Bulls: ??? / ???
  • Red Bull Racing: Max Verstappen / ???
  • Williams F1 Team: Alex Albon / Carlos Sainz
Cuándo es el GP de los Países Bajos de la F1 2025

Los pilotos volverán a subirse a sus monoplazas el viernes 29 de agosto con las prácticas libres: la primera a las 7:30 y la segunda a las 11. El sábado 30 a las 6:30 será la FP3, mientras que a las 10 se llevará a cabo la clasificación. La largada del Gran Premio de los Países Bajos está programada para el domingo 31 de agosto a las 10 (hora de Argentina). Todo se podrá ver por Disney+.

Lautaro Tiburzio

mgrosman
chicho grosman

Joaquín Arzura, en exclusiva: el esfuerzo para llegar a Primera, su paso por River y el retiro prematuro a los 32 años

jpasman
toti pasman

Con Merentiel y Cavani, Boca rompió la pared y puede empezar a ilusionarse con el título

ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

