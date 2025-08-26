Tras confirmarse a Checo Pérez y Bottas en Cadillac, la IA pronosticó la parrilla de la Fórmula 1 en 2026 y definió el futuro de Colapinto

Este martes, la Fórmula 1 dio a conocer una noticia que puso fin a miles de especulaciones. Cadillac, escudería que se sumará a la máxima a partir de la temporada 2026, confirmó a Sergio Pérez y a Valteri Bottas como pilotos para su estreno en la F1 el año venidero, en una apuesta segura con dos corredores ganadores y experimentados.

Así, dos de los cupos vacantes de la temporada 2026 se resolvieron, y ahora solamente quedarán por resolverse seis lugares en la parrilla del próximo año: los dos de Mercedes-Benz, los dos de VCARB, uno de Red Bull y el lugar que hoy le pertenece a Franco Colapinto en Alpine.

Es que el argentino tiene cinco años de contrato con la escudería francesa, pero no están garantizados para el equipo principal y todo dependerá de su rendimiento en la etapa final de esta temporada de la Fórmula 1.

En este contexto, desde BOLAVIP recurrimos a la Inteligencia Articificial para que anticipe cómo quedará conformada la parrilla de la F1 el año entrante. Sorpresivamente, no pronosticó ningún cambio respecto a los que actualmente componen esta temporada.

Sí. Para la IA de Google -Gemini- Colapinto seguirá en Alpine, Isack Hadjar y Liam Lawson quedarán en VCARB, Kimi Antonelli y George Russell seguirán en Mercedes y Yuki Tsunoda seguirá siendo compañero de Max Verstappen en Red Bull.

Sin embargo, Gemini propondría un cambio de pilotos en un equipo que ya está compuesto. Es que para Audi (Kick Sauber) el brasileño Felipe Drugovich reemplazará a su compatriota Gabriel Bortoleto, siendo compañero de Nico Hulkenberg allí. ¿Será así?

Así está la F1 2026 hasta el momento

Alpine: Pierre Gasly / ???

Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll

Audi: Gabriel Bortoleto / Nico Hülkenberg

Cadillac: Sergio Pérez / Valtteri Bottas

Ferrari: Lewis Hamilton / Charles Leclerc

Haas: Ollie Bearman / Esteban Ocon

McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri

Mercedes: ??? / ???

Racing Bulls: ??? / ???

Red Bull Racing: Max Verstappen / ???

Williams F1 Team: Alex Albon / Carlos Sainz

