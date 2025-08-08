El Al Nassr de Cristiano Ronaldo sacude el mercado: tras fichar a Iñigo Martínez del Barcelona, negocia con una estrella de Bayern Munich

Al Nassr está decidido a armar un súper equipo para rodear a Cristiano Ronaldo y mejorar su producción de la pasada temporada en la Pro League Saudí, en la que finalizó en la tercera posición a 13 puntos de Al Ittihad y a 5 de su escolta Al Hilal.

El equipo que conduce Jorge Jesús viene de sacudir el mercado logrando la contratación de Iñigo Martínez desde Barcelona, garantizando para el defensor de 34 años un contrato de 10 millones de dólares por temporada. Y antes de proceder a su presentación oficial, estaría a tiro de cerrar una incorporación todavía más explosiva.

Según el periodista Fabrizio Romano, el club árabe ya inició con Bayern Munich las negociaciones para fichar a Kingsley Coman, delantero francés de 29 años que disputó el Mundial de Qatar y que milita en el club alemán desde 2015, con contrato vigente hasta junio de 2027.

Aunque no han trascendido las cifras, Al Nassr ya habría hecho llegar una propuesta económica tanto al Bayern Munich como al jugador que inició su carrera en PSG y que también defendió la camiseta de Juventus, a fin de poder cerrar cuanto antes su incorporación.

Koman tiene una cotización de 30 millones de euros según Transfermarkt.

Según la última actualización que realizó Transfermarkt sobre el valor de mercado del jugador, Kingsley Coman tiene una cotización actual de 30 millones de euros y en torno a esa cifra rondaría la propuesta al club alemán. Para tentar al futbolista, la oferta contractual superaría ampliamente los 10 millones al año.

Publicidad

Publicidad

Joao Félix, otro fichaje revolucionario

Antes de acordar el fichaje de Iñigo Martínez y de iniciar gestiones para incorporar también a Kingsley Coman, Al Nassr ya había cerrado la incorporación de Joao Félix a finales de julio, procedente de Chelsea tras un paso a préstamo por Milan.

Según el diario portugués Récord, el club árabe se comprometió a hacer un desembolso oficial de 30 millones de euros por el jugador, pero también al pago de una serie de bonus por objetivos que extenderían ese monto a 50 millones. Para el jugador, el contrato fue de 35 millones al año.