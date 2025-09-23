Es tendencia:
Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr hoy vs. Jeddah Club por la Copa del Rey de Campeones de Arabia

Cristiano Ronaldo no será de la partida en Al Nassr por segunda vez en los últimos tres partidos del club.

Por Germán Celsan

Cristiano Ronaldo no será del arranque en Al Nassr
© GettyCristiano Ronaldo no será del arranque en Al Nassr

Luego de su victoria del sábado vs. Al Riyadh por la Saudi Pro League, en la que Cristiano Ronaldo convirtió dos goles y se acercó aún más a los 1000 como profesional, el Al Nassr vuelve a jugar este martes. Ésta vez, por la Copa del Rey de Campeones de Arabia y sin el delantero portugués en el once inicial.

Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr hoy

Cristiano Ronaldo no juega hoy en Al Nassr vs. Jeddah Club, al menos no como titular. El portugués será suplente por decisión de Jorge Jesús, el entrenador del club, que ha optado por administrar los minutos de juego del futbolista que está próximo a cumplir 41 años.

Lo mismo había sucedido la semana pasada, en el partido en que Al Nassr enfrentó al Istiqlol Dushanbe por la Champions Asiática, donde el conjunto árabe ganó 5 a 0 sin la presencia de Cristiano.

Al Nassr viene de convertir un doblete el fin de semana, pero será suplente hoy. (Getty)

Al Nassr viene de convertir un doblete el fin de semana, pero será suplente hoy. (Getty)

Para Al Nassr el partido será clave, ya que busca consagrarse en la competición por primera vez desde 1990, luego de la decepcionante eliminación de la temporada pasada en octavos de final y de haber caído en la final ante Al Hilal en 2024. Su rival juega en la segunda división de Arabia Saudita, aunque es líder tras ganar sus dos partidos disputados en lo que va de la temporada.

La formación de Al Nassr vs. Jeddah Club

Bento; Sultan Al Ghannam, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal; Ali Al Hassan, Abdullah Al Khaibari; Ángelo, Wesley, Abdulrahman Al Ghareeb; y Haroune Camara.

El once de Al Nassr vs. Jeddah Club (X/AlNassrFC)

El once de Al Nassr vs. Jeddah Club (X/AlNassrFC)

