Qué canal pasa al Al Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al Ahli por la Supercopa de Arabia Saudita

En el Estadio Hong Kong, Cristiano Ronaldo irá en busca de su primer título oficial en Al Nassr. Será enfrentando al Al Ahli por la Supercopa de Arabia Saudita, en un encuentro que comenzará a las 9 (hora de Argentina) y contará con el arbitraje de Mohamed Al Huwaish.

En un torneo que enfrenta a los campeones y subcampeones de la liga local y la Copa del Rey de Arabia Saudita, la final es protagonizada por dos equipos que ingresaron por la ventana. El del Bicho accedió como tercero del campeonato doméstico, mientras que su rival finalizó en el quinto lugar. Esto sucedió porque se liberaron dos cupos: uno porque Al Ittihad ganó los dos torneos mencionados y otro porque Al Hilal decidió no participar de la competencia.

En semifinales, los de CR7 lograron imponerse 2 a 1 sobre Al Ittihad con goles de Sadio Mané y Joao Felix (Steven Bergwijn descontó). Por su parte, el vigente campeón de la AFC Champions League eliminó a Al-Qadisiya con un contundente 5 a 1.

Será la primera oportunidad para Cristiano Ronaldo de levantar un título oficial con la camiseta de Al Nassr desde su llegada en 2022. Cabe recordar que el Campeonato de Clubes Árabes que conquistó en 2023 no es considerado oficial por la FIFA.

Juega Cristiano Ronaldo: qué canal pasa Al Nassr vs. Al Ahli por la Supercopa de Arabia Saudita

El partido entre Al Ahli y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo se llevará a cabo este sábado 23 de agosto y comenzará a las 9 (hora de Argentina) y no contará con transmisión oficial de televisión para gran parte de Sudamérica.

Al Nassr vs. Al Ahli: alineaciones confirmadas

Al Nassr: Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ayman Yahya; Abdullah Al Khaibari, Marcelo Brozovic; Kingsley Coman, João Félix, Wesley Gassova; Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesús.

Al Ahli: Edouard Mendy; Ali Majrashi, Merih Demiral, Roger Ibáñez, Matteo Dams; Franck Kessié, Enzo Millot; Riyad Mahrez, Feras Albrikan, Wenderson Galeno; Ivan Toney. DT: Matthias Jaissle.