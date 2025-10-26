Es tendencia:
Agustín Palavecino eligió a uno de los refuerzos más polémicos de Gallardo en River como el mejor jugador de la Liga MX

El mediocampista con pasado en el Millonario se destaca en Necaxa, club que pagó 3,5 millones de dólares por su pase.

Por Lautaro Toschi

Luego de largas negociaciones con Deportivo Cali, River cerró la incorporación de Agustín Palavecino a comienzos de 2021. El mediocampista llegaba a Núñez para aportar la calidad que había demostrado en sus inicios en Platense y también en el fútbol colombiano. De hecho, Marcelo Gallardo confió en él de movida y casi sin periodo de adaptación saltó a la cancha y en sus primeras presentaciones generó cierta ilusión en los hinchas, inclusive marcó ante Boca en La Bombonera en un partido que terminó 1 a 1 por la Copa de la Liga 2021.

Con el correr del tiempo, Agustín Palavecino nunca logró explotar y se terminó diluyendo en equipos que no brillaban, tanto en el cierre del primer ciclo de Marcelo Gallardo como también en el inicio de la era Demichelis. Así fue que a mediados de 2024 se marchó a Necaxa a préstamo con una opción de compra de 3,5 millones de dólares que el elenco mexicano terminó ejecutando.

Cuando llegó a Necaxa, Agustín Palavecino se reencontró con un viejo conocido: José Paradela. El mediocampista zurdo también había llegado a River a comienzos de 2021, pero la realidad es que nunca logró hacer pie. Tuvo algunos partidos aceptables, pero en líneas generales decepcionó y se marchó sin pena ni gloria. Estuvo a préstamo en Tigre y mostró una buena versión y luego emigró al fútbol mexicano donde pareciera que encontró su lugar en el mundo.

Palavecino llenó de elogios a Paradela y lo eligió el mejor jugador de la Liga MX

Tras brillar en Necaxa, José Paradela pasó a Cruz Azul en el último mercado de pases y también mostró un gran nivel allí. Agustín Palavecino dialogó con Claro Sports y habló maravillas de su ex compañero en River y Necaxa: “José Paradela es un hermano, me pone muy contento su presente. Para mí, es el mejor jugador de la liga por lejos“.

DATOS CLAVE

  • Agustín Palavecino llegó a River a comienzos de 2021 proveniente de Deportivo Cali.
  • Agustín Palavecino se marchó a Necaxa a mediados de 2024, y el club ejecutó la opción de compra de $3.5 millones.
  • El mediocampista José Paradela (ex River) pasó de Necaxa a Cruz Azul en el último mercado de pases.
