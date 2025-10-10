Es tendencia:
Antoine Griezmann pasó de Messi, Cristiano Ronaldo y Maradona para elegir al mejor futbolista de la historia

El delantero del Atlético de Madrid, campeón mundial con Francia en 2018, rompió el molde de las habituales discusiones sobre el mejor jugador de todos los tiempos.

Por Juan Ignacio Portiglia

El delantero viene de celebrar 200 goles con Atlético de Madrid.
Antoine Griezmann, delantero francés que viene de alcanzar los 200 goles con la camiseta del Atlético de Madrid, rompió el molde de las discusiones habituales respecto a quiénes son los mejores futbolistas de la historia, que en su amplia mayoría se reparten en nombres como los de Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé, Alfredo Di Stefano y Cristiano Ronaldo.

Fue durante una entrevista con el popular youtuber español Ibai Llanos, de la que también participó Julián Álvarez, que el campeón del mundo en Rusia 2018 confeccionó su Top 5 de mejores jugadores de todos los tiempos con un compatriota a la cabeza: Zinedine Zidane.

Griezmann solo tenía siete años cuando Zizou conquistó la primera Copa del Mundo en la historia de Francia, siendo la gran figura del equipo que hizo de local en 1998 y que se impuso, con doblete suyo, 3-0 en una final inolvidable ante Brasil, que tenía figuras de la talla de Ronaldo, Roberto Carlos, Cafú, Rivaldo y Bebeto.

También lo disfrutó como jugador del Real Madrid, club con el que conquistó la Champions League en 2002 anotando un gol icónico en la final ante Bayer Leverkusen. Por aquel entonces, el bueno de Antoine ni se imaginaba que Zidane se convertiría luego en un férreo rival siendo entrenador del equipo Merengue y él futbolista del Atlético.

Griezmann conquistó con Francia el Mundial de 2018.

Reservado el primer lugar de su ranking para Zizou, Griezmann completó sus elecciones con David Beckham en quinto lugar, Johan Cruyff cuarto, Diego Maradona tercero y Lionel Messi en la segunda posición, pasando por alto de otro contemporáneo como Cristiano Ronaldo.

Las elecciones de Julián Álvarez

El delantero de la Selección Argentina, compañero de Griezmann en Atlético de Madrid, no dudó en elegir a Lionel Messi como el mejor futbolista de la historia, escogiendo a otros dos compatriotas en su Top 5: Diego Maradona (2) y Alfredo Di Stefano (3).

El ranking de Julián Álvarez se completó con Ronaldo Nazario, campeón mundial con Brasil en 2002; y Cristiano Ronaldo, quien apuesta a disputar su sexta Copa del Mundo con la Selección de Portugal.

