Con un ex Boca y Lionel Messi, Thomas Müller armó su equipo ideal de Fútbol 5

A los 35 años, Thomas Müller abre un nuevo capítulo en su brillante carrera: dejó atrás su vida entera en el Bayern Múnich para convertirse en la gran estrella de la MLS. Su destino fue Canadá, donde firmó contrato con el Vancouver Whitecaps y fue recibido como un ídolo desde el primer día por una multitud de hinchas.

Antes de empezar de lleno su primera aventura fuera de Alemania, el histórico mediapunta participó de una entrevista con la propia MLS para presentarse ante los fanáticos. Allí le pidieron armar su equipo ideal de fútbol 5 y, contra todos los pronósticos, sorprendió con varias elecciones inesperadas.

A priori, gracias a sus 17 temporadas en el Bayern cruzándose con los mejores del mundo, la lógica indicaba que los cinco elegidos serían figuras europeas. Sin embargo, solo tres nombres respetaron esa lógica. Los otros dos fueron apuestas que pocos imaginaban. Y hay más: una de ellas es un viejo conocido en Boca. Increíble, pero real.

Con los grandes nombres no dudó: Lionel Messi, Philip Lahm y Manuel Neuer seleccionó Müller. Pero antes de mencionar al tridente para el final se detuvo en las sorpresas. Primero eligió a Brian White, delantero y capitán de Vancouver. Y enseguida hizo dueño del mediocampo a nombre inesperado: “Andrés Cubas”, lanzó sin pensarlo demasiado.

Sí, el volante surgido de Boca en 2014, amo y señor de la mitad de cancha de los Whitecaps desde hace tres temporadas, fue la otra gran elección de Müller. Con apenas un entrenamiento compartido, ya lo incluyó entre sus preferidos. Dentro de poco lo harán juntos en cancha, y la conexión parece empezar a construirse.

Cubas, el ex Boca de presente en la MLS que forma parte del equipo ideal de Thomas Muller (Getty Images).

La carrera de Andrés Cubas

Cubas debutó en Boca de la mano de Carlos Bianchi y se mantuvo en el club hasta 2017, con 44 partidos y tres títulos. Tras un fugaz paso por el Pescara de Italia regresó a la Argentina para jugar en Defensa y Justicia y Talleres. Su crecimiento lo llevó al Nimes de Francia, donde se consolidó dos temporadas, hasta que en 2022 desembarcó en la MLS.

Desde su llegada a Norteamérica, Cubas se convirtió en figura indiscutida de Vancouver Whitecaps, donde lleva jugados más de 100 compromisos. Ahora tendrá la misión de facilitarle la adaptación a Müller, a sabiendas de que el alemán le tiró su primera asistencia para comenzar a construir una relación también fuera de la cancha.

