Con un golazo de Lamine Yamal, Barcelona goleó 3-0 a Mallorca en el debut por LaLiga

Este sábado a la tarde y por la primera jornada de LaLiga, Barcelona goleó 3-0 a Mallorca y comenzó el certamen doméstico con el pie derecho. Gracias a las anotaciones de Raphinha y Ferrán Torres, sumado al tremendo golazo que anotó Lamine Yamal, el conjunto catalán aplastó a su rival que terminó el encuentro con dos futbolistas expulsados con solo 5 minutos de diferencia.

El equipo que dirige Hansi Flick golpeó rápido y a los 23 minutos del primer tiempo ya tenía dos tantos de ventaja en el marcador. Luego, las expulsiones consecutivas de Manu Morlanes y Vedat Muriqi le permitieron bajar las revoluciones al compromiso por la fecha inicial del torneo local y solamente se ocupó de manejar los tiempos del partido en las Islas Baleares.

Lo cierto es que cuando el reloj llegó al último segundo del tiempo adicional, Lamine frotó la lámpara una vez más. Tal como suele hacer en cada encuentro, enganchó de derecha hacia adentro, gambeteó todos los rivales que se le cruzaron y, con un excelente remate que ingresó contra el palo más lejano, sentenció la goleada en el Estadi Mallorca Son Moix.

Apenas ingresado en el área contraria, Yamal enfiló hacia el centro y se quitó de encima a los defensores. Sobre la línea donde comienza la medialuna, sacó un zurdazo que envió la pelota al ángulo superior y se llenó la boca de gol. De esta manera, el talentoso español se encargó de completar el resultado para que Barcelona empiece el campeonato de la mejor manera posible.

Este verdadero golazo volvió a despertar la comparación. Es que claro, esta misma jugada la realizó Lionel Messi durante más de 15 años y con la misma camiseta, por lo que es imposible no recordar cada uno de sus tantos. Además, ambos se desempeñan por el mismo sector del campo de juego y ahora Yamal le sumó la ’10’ en la espalda, como si faltaba algún detalle más…

Fue así como Barcelona empezó la temporada 2025/26 con un sólido triunfo en condición de visitante, donde sumó tres unidades claves de cara a las próximas jornadas. Cabe destacar que sus siguientes partidos ante Levante y Rayo Vallecano también serán fuera de casa, por lo que tendrá tres compromisos de manera consecutiva sin jugar como local por LaLiga.

