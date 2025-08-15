Julián Álvarez solo necesitó una palabra para definir cómo es Lionel Messi como jugador

Una de las grandes apariciones de los últimos años, tiene nombre y apellido: Julián Álvarez. El surgido de las divisiones inferiores de River irrumpió en el fútbol y no paró de crecer hasta convertirse en una pieza fundamental de la Selección Argentina, donde ya conquistó dos veces la Copa América y también se consagró campeón de la recordada Copa del Mundo 2022 en Qatar.

Desde su llegada al combinado nacional bajo las órdenes de Lionel Scaloni hace algunos años, el delantero empezó una nueva sociedad con Lionel Messi. Salvo algunas excepciones donde el entrenador apostó por Lautaro Martínez, generalmente la Araña es el acompañante del astro albiceleste en la zona ofensiva de cada compromiso que disputa el seleccionado.

Lo cierto es que el actual hombre de Atlético de Madrid realizó una entrevista exclusiva con el medio español AS, donde se encargó de describir al crack rosarino con una sola palabra. Sin titubear ante la pregunta de cómo es como jugador de fútbol, Álvarez completó la frase ‘Lionel Messi es…’. “Único”, contestó de manera contundente el ex atacante de Manchester City.

Lionel Messi y Julián Álvarez en la Selección Argentina durante la Copa del Mundo de Qatar 2022. (Getty Images)

Esta no es la primera vez que el formado en las categorías menores del Millonario se refiere al actual jugador que lidera a Inter Miami con frases más que elogiosas. Al igual que cada integrante de la Selección Argentina, el cordobés tiene como máximo ídolo al ’10’ y capitán que conquistó el Mundial en Qatar con una notable actuación individual que marcó un antes y un después.

Desde el tremendo nivel que demostró en la Copa del Mundo jugada en Doha, Julián se convirtió en titular indiscutido. Por ese motivo, cada vez que Messi está en óptimas condiciones físicas, comparten la dupla delantera que diagrama Scaloni y su cuerpo técnico. Es por eso que es muy habitual que Lionel asista a Álvarez para que continúe mejorando sus estadísticas personales.

Las otras definiciones de Julián Álvarez

En la misma entrevista que lo mencionado anteriormente, Julián calificó otros ítems en una sola palabra. Para describir a Diego Simeone, el delantero no dudó y manifestó: “Crack”. En el mismo sentido, fue consultado sobre cómo podría representar a Atlético de Madrid y ahí la Araña tampoco titubeó. Sin dejar ni medio segundo de pausa, el oriundo de Calchín sostuvo: “Familia”.

