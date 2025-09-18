Es tendencia:
Confirmado: el club argentino que disputará el Mundial de Clubes 2026 con Real Madrid y Barcelona

En 2026, se llevará a cabo una nueva edición del Mundial de Clubes Juvenil que contará con la presencia del elenco argentino.

El homenaje a los jugadores de Racing que fueron subcampeones en el Mundial de Clubes.
Barcelona se quedó con la última edición del Mundial de Clubes Juvenil que lo disputaron jugadores menores de 18 años, ya que le ganó la final a Racing Club en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba.

Cuando se esperaba que Real Madrid alcanzara la final, el conjunto español fue eliminado por la Academia, que lo derrotó por 2-1 en el mismo recinto donde se llevó a cabo la definición. Incluso, el Merengue había eliminado en cuartos de final a River Plate, el otro equipo argentino que formaba parte de la competencia.

De cara a lo que será el próximo año, donde se disputará la 17° edición del torneo que tuvo su primera disputa en 2005 y que quedó en manos de Boca Juniors, ya hay un equipo confirmado y es de la República Argentina: por su buena actuación, la Academia volverá a formar parte del certamen.

El entrenador Matías Martínez, que fue futbolista del cuadro de Avellaneda entre 2007 y 2013, confirmó en el programa partidario El Equipo de José que el organizador del torneo, Manolo Sanchís, le comunicó a través de un video en el que lo felicitó por la actuación que tuvieron sus dirgidios que el club formará parte de la próxima edición.

Cabe destacar que tanto Real Madrid y Barcelona formarán parte de la competición, ya que se disputa en España y son históricos dentro del mismo. Otro dato a tener en cuenta es que será la segunda edición consecutiva que se afrontará luego de un lustro, ya que en 2019 (Palmeiras fue el campeón) fue la última vez que se disputó porque luego todo se interrumpió debido a la pandemia por COVID-19.

El homenaje a los jugadores de Racing que fueron subcampeones en el Mundial de Clubes. (Prensa Racing)

Todos los campeones del Mundial de Clubes Sub-18

  • Boca: 2005
  • Boca: 2006
  • São Paulo: 2007
  • São Paulo: 2008
  • Real Madrid: 2009
  • Corinthians: 2010
  • Corinthians: 2011
  • Atlético de Madrid: 2012
  • River: 2013
  • Real Madrid: 2014
  • Corinthians: 2015
  • Real Madrid: 2016
  • Real Madrid: 2017
  • Palmeiras: 2018
  • Palmeiras: 2019
  • Barcelona: 2025
