Racing hizo historia, derrotó al mismísimo Real Madrid y se metió en la gran final del Mundial de Clubes Juvenil

Desde hace varios días, las mejores divisiones inferiores del planeta están disputando el flamante Mundial de Clubes Sub-18. Luego de avanzar varias fases y llegar a las semifinales del certamen, Racing venció 2-1 a Real Madrid y se clasificó a la gran final. Todavía no conoce a su próximo rival, pero sí sabe que saldrá del ganador del cruce estelar entre Barcelona y Palmeiras.

El equipo juvenil de la Academia ya había mostrado de qué estaba hecho a lo largo de toda la competición pero tenía una difícil parada contra una de las mejores categorías menores del mundo y poco le importó. En un encuentro muy parejo pegó en los momentos justos, sacó la diferencia y luego solo se dedicó a cuidar la ventaja conseguida en el marcador ante el conjunto merengue.

En el primer tiempo y tras una mala salida del fondo de los españoles, Bautista Pérez remató de media distancia y marcó el 1-0 en colaboración con una mala respuesta del arquero contrario. Es que pateó de 30 metros de distancia y al guardameta europeo se le escapó la pelota por debajo del cuerpo, lo que empezó a inclinar la cancha hacia el lado del elenco albiceleste.

Tweet placeholder

Ya en el complemento y con otro error en defensa, Aquiles Mansilla aprovechó la descoordinación entre un zaguero central y el arquero, que le permitió quedar con el arco libre para convertir el 2-0 parcial. Luego, sobre el final del tiempo regular, llegó el descuento que marcó Alejandro Mora pero no le alcanzó el reloj para intentar ir en busca de un posible empate para estirar la historia.

De esta manera, Racing le ganó a Real Madrid en buenos términos y sacó boleto a la gran final del Mundial de Clubes Sub-18 que se desarrolla en España. Por su parte, el conjunto merengue se quedó en la puerta de la cita máxima, mientras que el equipo argentino avanzó al partido definitorio dejando en el camino a uno de los máximos candidatos a quedarse con el título intercontinental.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Cabe destacar que Racing todavía no sabe a qué contrincante va a enfrentar en la final de la competición, debido a que Barcelona y Palmeiras protagonizan la semifinal restante para conseguir el pasaje al cotejo decisivo. Lo cierto es que la final será el próximo miércoles 10 de septiembre a partir de las 17 horas (de Argentina) y la Academia quiere levantar la copa del mundo.

Real Madrid: River sí, Racing no

Vale recordar que Real Madrid venía de eliminar a River en los cuartos de final del Mundial de Clubes Juvenil, en un compromiso plagado de expulsiones en el Millonario que quedó con 8 hombres sobre el final. Además, en el primer tiempo se vivió un escalofriante momento cuando Gonzalo Pereyra le dio una tremenda patada en el rostro a su rival y cuando se fue expulsado, le hizo gestos a la tribuna.

Publicidad

Publicidad

ver también Patada descomunal y gestos a la tribuna: un juvenil de River y una jornada para el olvido ante Real Madrid