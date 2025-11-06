Cristiano Ronaldo explicó la principal diferencia entre el Mundial que ganó Messi y si él lo lograra con Portugal: “No miento”

Cada cierto tiempo, Cristiano Ronaldo nos deleita con una entrevista sin pelos en la lengua junto al reconocido periodista británico Piers Morgan, y en esta ocasión lo hicieron dividiendo en dos una extensa conversación de más de una hora. Este jueves se lanzó la segunda parte de la entrevista, donde el futbolista portugués fue categórico a la hora de hablar del único título que le falta en el fútbol: la Copa del Mundo.

Posiblemente, el único trofeo que lo distancia en la comparación con Lionel Messi, Pelé y Diego Maradona sobre quién es el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, Cristiano Ronaldo tiene otra mirada al respecto. “Si me preguntas a mí, ganar el Mundial no es un sueño. No, lo digo en serio. Ganar el Mundial no cambiará mi nombre en la historia del fútbol“, le aseguró a Morgan.

Cristiano Ronaldo no ha podido pasar de cuartos de final de una Copa del Mundo en toda su carrera. (Getty)

“La gente dice que Cristiano será el mejor de la historia si gana el Mundial. No estoy de acuerdo, ya gané tres títulos con Portugal. Los tres títulos en la historia de Portugal“, señaló Cristiano Ronaldo. “Ya gané, ya ganamos, tres títulos para Portugal. Antes, Portugal no había ganado nada. Nunca. Yo estoy muy feliz“.

“¿Cuántos Mundiales ganó Argentina antes de Messi? ¿Dos? Están acostumbrados, para ellos es normal ser campeones del mundo. Brasil, si gana el Mundial, ¿Sorprenderá al mundo? No. Pero si Portugal gana el Mundial, que es posible, ¿Sorprenderá al mundo? Sí“, destacó Cristiano.

Para Cristiano Ronaldo, Argentina no sorprendió al mundo siendo campeón en 2022. (Getty)

Publicidad

Publicidad

No obstante, el portugués rápidamente explicó que piensa diferente: “En mi mente, yo no lo veo así. Obvio que quieres ganar, cuando compites siempre quieres ganar. Pero te estoy siendo honesto, para mí, no cambiará mi forma de ver las cosas. Ganar una competición de seis o siete partidos no definirá si soy uno de los mejores de la historia o no, ¿Crees que es justo? No, no lo es.”

ver también No mencionó a Messi, Cristiano Ronaldo ni Pelé: los llamativos 5 mejores jugadores de la historia para Luka Modric

Cristiano Ronaldo se considera uno de los mejores de la historia

La pregunta subsiguiente de Piers Morgan fue la que cualquier periodista le hubiera preguntado a Cristiano Ronaldo. El británico fue justo al hueso y expresó: “¿Crees que te has ganado el derecho de ser considerado como el mejor de todos los tiempos?”, a lo que el portugués respondió sin titubear: “Por supuesto. O uno de los mejores, ya no me importa.“

Cristiano Ronaldo señaló que, con él, Portugal ganó los tres títulos de su historia. (Getty)

Publicidad

Publicidad

“La historia habla por sí misma, cada uno tiene su opinión y está bien. No es un problema para mí, pero si dicen que por ganar el Mundial, Cristiano cambió la historia de Portugal, es algo que no tiene sentido para mí“, desarrolló Cristiano Ronaldo para ponerle fin al tema.

En síntesis