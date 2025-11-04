Cristiano Ronaldo habló como nunca de su retiro del fútbol y reconoció que está cerca: “Soy una persona que llora fácil”

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo ya no esquiva la pregunta más difícil. El astro reconoce que, poco a poco, el final está cada vez más cerca. Y a su vez, sabe que la decisión será difícil de tomar. “Probablemente lloraré“, reconoció. Por eso, prefiere tomar con calma la situación. “Creo que estaré preparado“, admite, buscando nunca dejar atrás la confianza en sí mismo hasta para colgar los botines.

En una entrevista íntima con el periodista Piers Morgan, de la misma forma en la que se mostró vigente y se animó a verse en la próxima Copa del Mundo, CR7 también se animó a ir hacia un futuro lejos de las canchas. “Será pronto“, se sinceró. “Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años“, agregó, manteniendo hasta el último minuto la disciplina que lo caracterizó durante toda su carrera.

Bajo esa misma línea, se mostró nuevamente consciente de estar gastando sus últimos cartuchos cuando expresó: “Todo tiene un principio y un final. Soy una persona que llora fácil, yo no me guardo mis sentimientos. Soy honesto“. Aunque, sabe que ninguna preparación le permitirá sortear el adiós con facilidad. “¿Qué podría reemplazar el fútbol en mi vida? Nada“, aseguró.

“Nada se puede comparar con la adrenalina que sentimos en el fútbol al marcar un gol“, continuó, pero sin dejar de verle el lado positivo. “Voy a tener más tiempo para mí. Voy a tener más tiempo para mi familia, para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años y a quien empiezo a echar de menos cuando viajo y me quedo tantos días en el hotel con el equipo”, articuló.

Cristiano Ronaldo reconoció que su retiro está cada vez más cerca (Getty Images).

Manteniendo su faceta familiar, agregó: “Quiero seguir a Cristiano Jr. porque está en este momento de la vida cuando haces algunas cosas estúpidas. Es normal, porque yo hacía lo mismo. Quiero estar con Mateo, a quien también le encanta el fútbol. Quiero ser más familiar, estar más presente“.

Publicidad

Publicidad

Las expectativas de Ronaldo de cara al Mundial y el dardo para Messi

El hecho de que el Bicho haya mostrado una faceta personal, eso no significa que dejó a un costado su lado competitivo. Menos aún cuando se ve incluido Lionel Messi en la conversación. “No creo que sea mejor que yo”, sentenció, fiel a su estilo.

ver también A cuatro meses de la tragedia, a Diogo Jota le dieron un Golden Boy postmortem: el motivo

ver también Los comentarios en Italia sobre Lautaro Martínez de los que Lionel Scaloni toma nota de cara al Mundial 2026

Pero eso no fue todo. Ronaldo redobló la apuesta en la justificación de su respuesta. “Ganar la Copa del Mundo no es un sueño para mí… ¿Quieren una Copa del Mundo para definir al mejor jugador de la historia? ¿Una competición con 6 o 7 partidos? ¿Les parece justo?”, sostuvo, manteniendo el histórico debate con el rosarino más vivo que nunca.

Igualmente, cuando fue consultado sobre su participación con Portugal en el Mundial 2026, no tuvo miedo en responder de una manera particular: “Estoy planeando casarme después de la Copa del Mundo, ya con el trofeo“. Confianza plena. Simplemente Cristiano Ronaldo, desde el primer momento hasta el día que cuelgue los botines.

Publicidad

Publicidad

Datos clave