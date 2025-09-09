Es tendencia:
Diego Simeone eligió al mejor jugador de la actualidad y marginó a Dembélé, Lamine Yamal y Mbappé: “Salvo que me digas Messi”

El entrenador de Atlético de Madrid no tuvo dudas al elegir al mejor futbolista de la actualidad y sorprendió al dejar nombres fuertes fuera de la discusión.

Por Agustín Vetere

Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid.
Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid.

En el comienzo de su 15° temporada al frente de Atlético de Madrid, Diego Simeone trabaja para volver a posicionar al equipo como animador de LaLiga, con aspiraciones en la Champions League. El exmediocampista lleva adelante una renovación en su plantel, con varios argentinos como protagonistas del equipo.

Este martes, el Cholo le concedió una entrevista a El Partidazo de Cope en la que abordó variados temas sobre su actualidad. Entre lo más destacado, se animó a afrontar una dinámica en la que tuvo que decidirse entre varios de sus dirigidos y no perdió oportunidad para elogiar a uno de ellos.

Al DT del Colchonero lo sometieron a un juego para elegir al mejor futbolista del mundo en el que debía elegir entre dos estrellas para ir descartando hasta quedarse con el mejor. Julián Álvarez fue el elegido, destronando a figuras de talla mundial.

Giuliano Simeone, Jude Bellingham, Mohamed Salah, Raphinha, Cole Palmer, Ousmane Démbéle, Erling Haaland, Pedri, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Lamine Yamal fueron los jugadores que no tuvieron ninguna chance de superar a la Araña en los ojos de Simeone.

“Es que a mí me gusta Julián. Te voy a decir ‘Julián’ en todos, salvo que me digas Messi“, señaló el exjugador de la Selección Argentina con un guiño especial para el astro que hoy defiende los colores de Inter Miami.

El mal comienzo de Atlético de Madrid en LaLiga

Transcurridas las tres primeras fechas del certamen de la Primera División de España, el Colchonero se encuentra en la zona baja de la tabla tras haber cosechado solo 2 de los 9 puntos que disputó.

Publicidad

El debut fue derrota sobre el final ante Espanyol de Barcelona por 2-1 y Julián Álvarez fue el encargado de abrir el marcador. Luego, los madrileños igualaron por 1-1 ante Elche, mientras que en la tercera fecha fue empate por 1-1 ante Deportivo Alavés con el tanto de Giuliano Simeone.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético de Madrid?

El próximo compromiso del Atlético de Madrid, una vez finalizada la Fecha FIFA, será el sábado 13 de septiembre recibiendo al Villarreal en el Estadio Metropolitano, desde las 16.00 en hora de Argentina, por la cuarta fecha de LaLiga de España.

agustín vetere
Agustín Vetere

