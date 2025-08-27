Boca hoy: el reemplazante de Pellegrino, el mal momento de Lucas Blondel, elogios de Barinaga a Paredes y más

El miércoles 27 de agosto encuentra al plantel de Boca Juniors entrenando pensando en la visita a Aldosivi. Miguel Ángel Russo ya sabe que no podrá volver a repetir el equipo, debido a la lesión de Marco Pellegrino. La jornada es clave para que el estratega defina a su reemplazante.

Por otra parte, Morena Beltrán reveló la particular situación que atraviesa Lucas Blondel, hoy relegado en la pelea por el puesto. Además, Juan Barinaga habló de la importancia de Leandro Paredes para el grupo. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Pellegrino, baja ante Aldosivi

Este martes se confirmó una dura noticia para el cuerpo técnico liderado por Russo. Es que no podrán contar con Marco Pellegrino para el duelo ante el Tiburón. El defensor, que es uno de los puntos más altos del plantel en este semestre, será baja por alrededor de tres semanas.

Según el parte médico oficial publicado por Boca “el jugador Marco Pellegrino presenta una lesión muscular Grado II del obturador externo izquierdo”. Se trata de un músculo profundo que participa en la rotación de la cadera.

Morena Beltrán dio detalles del presente de Lucas Blondel

Mientras Miguel Ángel Russo intenta sacar a flote a Boca Juniors en este segundo semestre, al sobrepoblación en el plantel lleva a varios jugadores a buscar otro destino para poder tener minutos. El caso de Lucas Blondel es uno de ellos, hoy fuera de la consideración del DT.

El defensor que cumplirá 29 años en septiembre supo tener buenos rendimientos con la camiseta azul y oro, pero una lesión ligamentaria lo marginó en su mejor momento. Ahora, Juan Barinaga y Luis Advíncula aparecen delante de él en cuanto a las decisiones de Russo. Morena Beltrán, en ESPN, se refirió este martes a la situación de su pareja.

Publicidad

Publicidad

Barinaga habló de la importancia de Paredes

Boca consiguió ante Banfield su segunda victoria consecutiva en el Clausura 2025 y la primera en condición de local desde que Miguel Ángel Russo inició su tercer ciclo como entrenador, lo que le permitió escalar hasta la quinta posición de la Zona A, tres puntos por debajo del líder Estudiantes, y volver a ilusionarse con la posibilidad de pelear por un título que a estas alturas ya es urgente para el plantel y para el club.

Juan Barinaga dio gran importancia a la llegada de Leandro Paredes para comenzar a corregir un rumbo que parecía haberse perdido ya durante la primera mitad del año y también a la charla interna que mantuvo el grupo de futbolistas después de la derrota ante Huracán por la tercera fecha, a la que ya habían hecho referencia otros jugadores.