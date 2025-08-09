El mejor futbolista de la historia, según Pedri: “Lo cambiaba todo”

Aunque parece correr con desventaja respecto de Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, los dos máximos candidatos a quedarse con el galardón, Pedri forma parte de la lista de 30 nominados que competirán por el Balón de Oro 2025, después de una temporada con Barcelona en la que finalmente logró la regularidad deseada, con menos lesiones y mayor protagonismo en la mitad de la cancha del equipo que conduce Hansi Flick.

“Es un orgullo ver mi nombre en esa lista. Significa que el trabajo es reconocido no solo por la gente del club y de la afición, sino por el mundo del fútbol en general. Que también estén nominados más compañeros es todavía más especial, significa que estamos en un gran momento”, expresó el futbolista de 22 años en una entrevista concedida al diario As.

Quien por segundo año consecutivo no forma parte de la nómina de elegibles, tras haber conquistado el galardón en 2023, es Lionel Messi, incluso cuando ha seguido siendo determinante tanto para la Selección Argentina como para Inter Miami. Al igual que sucede con Cristiano Ronaldo, el hecho de haberse alejado de las grandes ligas europeas, sumado al paso de los años y a que han aflorado nuevos talentos, ha ido relegando a quienes para muchos han cimentado la mayor rivalidad futbolística de todos los tiempos.

Al margen de las nominaciones de ocasión, Pedri siempre tuvo claro que Messi es el mejor futbolista de la historia, tal y como se había encargado de expresar al ser consultado al respecto tras verlo conquistar el Mundial de Qatar con Argentina. “Yo ya lo tenía claro desde antes. Desde que lo veía de pequeñito ya era el mejor y cuando tuve la oportunidad de jugar con él me lo confirmó por así decirle. Ya se vio en el Mundial lo que es capaz de hacer”, había dicho en aquel momento.

Pedri y Messi, juntos en Barcelona.

Ahora que es él quien lucha por ser reconocido como el mejor futbolista del mundo, sigue recordando aquellos años en los que tuvo el privilegio de compartir cancha con el crack argentino: “La marcha de Leo fue muy dura para el club. Nadie se lo esperaba. Cuando me enteré, estaba en Japón participando de los Juegos Olímpicos y, sinceramente, me costó creerlo”, le dijo a As.

Y agregó: “Darme cuenta de que no seguiría con nosotros fue un shock. Leo tenía la capacidad de ganar partidos casi por sí solo y eso lo cambiaba todo. Cuando tenía el balón y dos o tres me presionaban, siempre intentaba pasárselo a él. Evidentemente lo iba a hacer mejor que yo. En los entrenamientos hacía cosas increíbles que solo nosotros, sus compañeros, teníamos la suerte de ver. Era una locura”.

Dembélé y Yamal, los dos grandes candidatos

Pedri también conoce muy bien a los dos máximos candidatos a quedarse con el Balón de Oro 2025. Con Ousmane Dembélé compartió su tiempo en Barcelona y con Lamine Yamal lo sigue haciendo, en gran sintonía. En la entrevista concedida al diario As tras su nominación, se refirió a las virtudes de ambos.

“Con Dembélé hablamos de vez en cuando. Es un gran tipo. Siempre sonriendo, siempre con ganas de bromear. En el campo tenía una velocidad y un desborde impresionante. Aprendí mucho jugando con él“, dijo sobre el francés que viene de conquistar la Champions League con PSG.

Y sobre quien en Barcelona ya muchos perfilan como el sucesor de Lionel Messi, expresó: “Lamine es increíble. Tiene solo 18 años y hace cosas que parecen de un jugador diez años mayor. Es muy maduro para su edad, tanto en el campo como fuera de él. Escucha, trabaja y quiere mejorar cada día. Tiene talento natural y una mentalidad que le ayudará a llegar muy lejos”.