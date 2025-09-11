El mejor jugador de la historia del fútbol según Neymar Jr: “Una experiencia única”

Muchos futbolistas o figuras del deporte evitan arriesgar cuando son consultados sobre quién es el mejor jugador de la historia. Ya sea por orgullo nacional o de sus clubes, las escasas respuestas sobre el tema suelen darse con el cassette puesto, o con una generalidad. Sin embargo, hay otros que sí se la juegan, y dejan un nombre concreto. Neymar es uno de los que pertenecen a este segundo grupo.

El astro brasileño que ha jugado para Santos, Barcelona, PSG y que actualmente milita las filas del Peixe nuevamente, tras su frustrado paso por el Al-Hilal de Arabia Saudita, se caracteriza por ser un carismático declarante, que va a tono con lo que hace dentro de la cancha. Cuando aún se encontraba en el club parisino, con el auge de Kylian Mbappé entre los mejores jugadores de la temporada, Neymar se la jugó para expresar quien era el mejor futbolista de toda la historia.

Dejando de lado a compatriotas suyos como Ronaldo Nazario, Pelé o Ronaldinho, por los que mostró siempre profunda admiración, Ney se inclinó por su amigo Lionel Messi como el máximo representante histórico del fútbol. En 2020, antes que incluso el argentino recalara en PSG, el talentoso extremo dio una entrevista en FIFA.com y reveló lo que piensa del rosarino que hoy se encuentra en Inter Miami.

“Jugar junto a Leo fue una experiencia única. Nos hicimos amigos. De todos los futbolistas que he visto jugar, Messi es el mejor de la historia“, señaló por aquel entonces Neymar, quien compartió con Leo 4 temporadas en Barcelona y otras dos en PSG.

Desde la frase del brasileño a principios del 2020, la vida de Leo Messi cambió estrepitosamente. Un año y medio más tarde se iría del Barcelona para reencontrarse con él en el PSG, atravesaría dos temporadas allí y se marcharía a Inter Miami para los años finales de su carrera. En el plano de la Selección, se le daría lo que siempre buscó al conseguir levantar el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América en 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

En total, y solamente hasta la actualidad, Leo suma 1165 partidos entre clubes, selección mayor y juvenil, y ha convertido 901 goles en total. De yapa, dio 436 asistencias y ganó ni más ni menos que 45 títulos en toda su carrera.

Neymar puso a Messi encima de Cristiano Ronaldo, Ronaldinho y Ronaldo Nazario

Recientemente, Ney fue desafiado a hacer un “challenge” en redes sociales en el que le preguntaban, mediante un ping-pong, quien era mejor que otro en términos futbolísticos. Mostrándole imágenes de jugadores top a nivel histórico, el delantero de 32 años puso a Messi como el mejor de todos los tiempos nuevamente.

La mayor duda que tuvo fue la de Ronaldinho o Cristiano Ronaldo, ya que incluso manifestó que “era muy dura” la elección. Sin embargo, se quedó con CR7. Entre el Bicho y Messi, escogió al argentino, e incluso también manifestó que ponía a Leo por encima suyo.

