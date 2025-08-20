Es tendencia:
El mejor jugador de la historia del fútbol según Wayne Rooney: “Lo que hace es increíble”

El delantero inglés con pasado en Manchester United confesó quién es el mejor futbolista de todos los tiempos.

Por Julián Mazzara

Wayne Rooney fue de los mejores futbolistas surgidos de Inglaterra, donde la rompió toda con la camiseta de Manchester United tras su arribo desde Everton. Con los Red Devils ganó todo, es el sexto con más partidos en la historia del club inglés, pero también es el máximo goleador con 253 tantos. Por eso mismo, tiene el aval de poder elegir al mejor jugador de todo el mundo.

Los debates sobre el futbolista más grande de todos los tiempos, desde hace mucho tiempo, aparece en cualquier reunión con amigos o en una mesa de bar. Y lejos de esconderse, dado a que jugó en el mismo equipo que Cristiano Ronaldo, pero no con Lionel Messi, a quien sí tuvo como rival, el ex delantero dejó en claro que no se queda con Diego MaradonaAlfredo Di Stéfano ni Pelé.

Firmemente, sostiene que el portugués y el rosarino, que tuvieron una batalla futbolística cuando jugaban para Real Madrid y FC Barcelona, respectivamente, son los mejores de la historia. Pero el nacido en Croxteth fue por más.

En 2018, cuando aún se mantenía dentro de la actividad profesional, Rooney fue consultado por el mejor de la historia, donde entre las opciones pusieron al luso y al rosarino. “¿Cristiano Ronaldo o Messi? Messi. Ya lo he dicho antes: los dos son probablemente los dos mejores futbolistas que han jugado, pero simplemente creo que Messi es, en mis ojos, el más grande de todos los tiempos“, confesó en diálogo con el podcast Pardon my Take.

Messi, el mejor de la historia para Rooney

Messi, el mejor de la historia para Rooney

A pesar de que compartió el plantel de Manchester United con el actual futbolista de Al Nassr, para el inglés no hay discusión alguna a la hora de poner al capitán de la Selección Argentina por encima de cualquier otro de sus colegas. Tiene bien en claro que, a pesar de los títulos, los goles y el rendimiento que mostraron ambos, el ex Paris Saint-Germain está un escalón arriba.

Wayne Rooney eligió al mejor equipo de todos los tiempos

Así como tuvo su momento para elegir entre Cristiano Ronaldo Lionel Messi, en una entrevista que le brindó a The Sun, también en 2018, Wayne Rooney no tuvo ningún tipo de tapujo para elegir al mejor equipo de todos los tiempos. Y justamente optó por uno en el que estuvo el delantero argentino.

“Según mi visión, el FC Barcelona de Pep Guardiola fue el mejor equipo de todos los tiempos”, respondió quien también lució la camiseta de Derby County. De hecho, en aquella charla, también se refirió a quien todavía no había ganado el Mundial de Qatar en 2022: “Lionel Messi es el mejor jugador de todos. Lo que hace es increíble, tiene un poco de todo. Podes verlo desde marcando goles hasta jugando de centrocampista puro”, indicó.

