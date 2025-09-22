El mejor jugador de la historia, según Lamine Yamal

Desde su debut en el primer equipo del Barcelona con tan solo 15 años, Lamine Yamal sorprendió al mundo entero debido a su forma de jugar y a la rápida adaptación al primer equipo. Tal es así que con tan solo 17 años fue convocado por la Selección de España y ganó la Eurocopa 2024.

En el año que es candidato a ganar el Balón de Oro, galardón que peleará mano a mano con Ousmane Dembelé, el delantero de 18 años habló en una entrevista con el Diario As, en donde además de referirse a sus inicios, fue consultado sobre quién es el mejor jugador de la historia.

Sin dudar, el futbolista del Blaugrana eligió a Lionel Messi, quien dejó un gran paso por el club catalán al conseguir cuatro UEFA Champions League, así como también un sextete en la temporada 2009 y el triplete en 2015. Por estos motivos, Lamine Yamal destacar al argentino.

“Es verdad que Messi ha sido el mejor jugador de la historia. Es zurdo, ha jugado en el Barça, juega en la derecha, entonces hay muchas características iguales, pero yo quiero hacer mi camino”, comentó el jugador del Barcelona para escoger a la Pulga como el mejor de la historia.

Además, a pesar de las comparaciones con él, afirmó que busca tener su propio camino en el fútbol: “Messi tiene el suyo y ojalá tener una carrera tan exitosa como la suya. Solo pienso en jugar a mi manera, hacer mi historia y que la gente me recuerde como Lamine Yamal”.

Lamine Yamal habló sobre sus objetivos a futuro

A pesar de ser uno de los máximos candidatos a ganar el Balón de Oro, en la entrevista con el Diario As el delantero español le quitó importancia: “Cuando era pequeño no pensaba en ser el jugador más famoso, pensaba en ser el máximo ídolo de un niño y que lleve mi camiseta, que cuando juegue a la play quiera ser Lamine Yamal. Eso está ocurriendo y lo tengo que disfrutar, es un sueño. Tengo que sacarme presión, porque presión era cuando no sabía si iba a ser futbolista”.

Publicidad

Publicidad

ver también Con Mastantuono y Lamine Yamal incluidos, las 10 figuras juveniles que no estarán en el Mundial Sub-20