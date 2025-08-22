Es tendencia:
El picante cruce de Javier Mascherano por su actitud tras ser expulsado con Inter Miami: “Pagaré las consecuencias”

El Jefecito terminó viendo la victoria de Las Garzas ante Tigres desde la tribuna y fue acusado de romper las reglas de la Leagues Cup.

Por Bruno Carbajo

Mascherano, en el ojo mediático tras la victoria de Inter Miami por Leagues Cup.
© GettyMascherano, en el ojo mediático tras la victoria de Inter Miami por Leagues Cup.

Javier Mascherano quedó en el ojo de la tormenta tras el último partido de Inter Miami. A pesar de haber conseguido la victoria 2-1 ante Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup, el Jefecito fue expulsado en medio del encuentro por exceso verbal contra el árbitro, por lo cual terminó viendo el encuentro desde las gradas. Una actitud que no fue bien vista y lo llevó a tener un tenso ida y vuelta con la prensa.

Durante el segundo tiempo, las cámaras de la transmisión captaron a Mascherano dándole indicaciones a su cuerpo técnico a través de una llamada telefónica. E inmediatamente le dio vía libre al debate sobre de si su procedimiento fue antireglamentario o se encontraba dentro de los límites permitidos por la competencia. Un cuestionamiento por el que terminó siendo abordado en la conferencia de prensa previa al duelo frente a DC United.

Me senté en la tribuna, que es un lugar permitido. No estaba en una suite ni en el banco“, expresó el DT en su defensa, luego de que un periodista le recriminara: “Tú rompiste la regla. En mi opinión, si le dan roja a un entrenador, no debe poder entrenar directamente“.

Sin embargo, el intercambio fue subiendo su temperatura progresivamente. “No incumplí ninguna norma. Si no se podía, me lo hubieran dicho y me iba. No sé, están armando un escándalo de algo me parece chico le dan importancia algo. A mí me interesa hablar de fútbol”, marcó Mascherano.

Y agregó: “Por la cercanía, me convenía estar ahí, sí. Y si me necesita mi equipo y mis jugadores, voy a estar ahí. Y pagaré las consecuencias que tenga que pagar, no hay problema. Más allá de eso, no incumplí porque preguntamos y me dijeron que sí podía estar en la tribuna“.

Aunque la explicación no cesó con los cuestionamientos de los cronistas presentes. “Para mí, si le dan roja a un entrenador, el entrenador no debe poder ‘entrenar’ directamente“, opinó una nueva voz que se sumaba al ida y vuelta.

Al respecto, y hasta con cierta ironía, Mascherano respondió: “Yo te digo una cosa, ¿vos creés que hoy en día como es la tecnología los entrenadores ahora no tienen acceso a comunicarse con su cuerpo técnico?“. Fue ahí cuando otro periodista le retrucó: “Tuviste comunicación directamente con los jugadores, esa es mi opinión”.

Y ya sin pelos en la lengua, cerró el debate sin dejar dudas: “Si no fuera legal me hubieran sacado. O sí, hubieran parado el partido y me hubieran dicho ‘andate de acá’. No hay nada ilegal en eso, estaba hablando con mi videoanalista”.

Según indica el reglamento de la Leagues Cup, cada vez que un entrenador es expulsado de un partido “solo puede permanecer en los vestidores, suites del Equipo o en un área aislada de los espectadores según lo aprobado por el Comité Organizador”. Pese a ello, el Jefecito debió enfrentarse a un cruce ético y moral.

Cuándo vuelve a jugar Inter Miami por Leagues Cup

Tras vencer a Tigres, Mascherano y compañía volverán a saltar a las canchas cuando Inter Miami enfrente a Orlando City, el próximo 27 de agosto desde las 21.30, por las semifinales de la Leagues Cup.

Será la segunda vez que se dispute el Clásico del Sol en menos de un mes. La última vez que se vieron las caras fue el 10 de agosto, sin la presencia de Lionel Messi, en lo que fue una dura goleada 4-1 en contra de Las Garzas. Esta vez, todo indica que el astro argentino estará presente, luego de dejar atrás las molestias físicas que no le permitieron jugar ante Tigres.

