Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

En medio del escándalo con U de Chile, Independiente vs. Platense por el Torneo Clausura fue suspendido: el motivo

A raíz de los incidentes ocurridos por Copa Sudamericana, Aprevide clausuró el estadio del Rojo y se postergó su duelo contra el Calamar, con fecha a confirmar.

Por Bruno Carbajo

Aprevide suspendió el partido entre Independiente y Platense
© GettyAprevide suspendió el partido entre Independiente y Platense

El escándalo desatado el martes pasado en Avellaneda, entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, sigue sumando consecuencias. Aunque esta vez en el plano local. Es que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De) confirmó este viernes que el encuentro entre el Rojo y Platense, por la sexta fecha del Torneo Clausura, programado para este domingo 24 de agosto a las 20:30, fue oficialmente suspendido.

La decisión nace luego de que el Juzgado de Garantías N°3 Avellaneda-Lanús ordenara la clausura del estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, como consecuencia de los graves incidentes ocurridos entre las facciones del conjunto argentino y chileno. De esta manera, quedó desestimada la chance de que el encuentro se juegue sin público o en otro recinto deportivo.

El fallo judicial dispuso la suspensión de partidos con público en el estadio hasta que una comisión técnica integrada por AFA, APreViDe, Independiente, el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Conmebol eleve un plan de acción que garantice la seguridad en futuros encuentros. La sentencia remarcó que no existe el tiempo material suficiente para conformar a la comisión evaluadora y disponer medidas que permitan jugar con normalidad. Según comunicó la AFA, la nueva fecha se comunicará próximamente.

Tras oficializarse la decisión, Independiente publicó un comunicado en sus redes sociales acatando las órdenes recibidas. “Aceptamos la solicitud de la A.Pre.Vi.De para postergar el partido ante el Club Atlético Platense, y que el partido pueda jugarse con público, en nuestra cancha y en la fecha que la justicia disponga. Los socios e hinchas de Independiente fueron víctimas de lo ocurrido en el partido ante la Universidad de Chile y nuestro compromiso es que puedan asistir a su cancha a alentar al equipo”, escribió.

La noticia había sido anticipada esta mañana, cuando Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en diálogo con Radio 10, expresó: “Tiene el estadio suspendido. El fiscal pidió la clausura porque hay manchas hepáticas en las tribunas y faltan hacerse pericias“. No obstante, el anuncio oficial trajo consigo la suspensión del encuentro frente a Platense.

De este modo, el Rojo queda en el centro de un doble frente: a la espera de la resolución de la Conmebol respecto a la continuidad de la serie frente a Universidad de Chile en la Sudamericana, y con su calendario local afectado por la clausura del estadio tras los incidentes.

Publicidad
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Platense le ganó a San Lorenzo y se ilusiona con repetir el título
Fútbol Argentino

Platense le ganó a San Lorenzo y se ilusiona con repetir el título

Mientras brilla en Platense, el equipo de Europa que busca a Vicente Taborda y podría dejarle dinero a Boca
Fútbol Argentino

Mientras brilla en Platense, el equipo de Europa que busca a Vicente Taborda y podría dejarle dinero a Boca

Tras coquetear con Boca y Racing, Platense confirmó la decisión final de Ignacio Vázquez
Fútbol Argentino

Tras coquetear con Boca y Racing, Platense confirmó la decisión final de Ignacio Vázquez

Djokovic comparó a Sinner y Alcaraz con Nadal y Federer y reveló quién ocupa su lugar en el nuevo Big Three
Tenis

Djokovic comparó a Sinner y Alcaraz con Nadal y Federer y reveló quién ocupa su lugar en el nuevo Big Three

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo