Fue 5 veces campeón en España, es verdugo de Real Madrid y destrozó a Cristiano Ronaldo: “Desagradable y arrogante”

Resulta historia conocida que, además de su faceta goleadora, Cristiano Ronaldo siempre se destacó por su fuerte temperamento. Dentro y fuera de la cancha, el portugués no suele callarse nada y más de una vez protagonizó cruces con colegas o declaraciones explosivas. Ese carácter lo llevó, incluso, a ganar enemigos, como Walter Pandiani, con quien, durante su etapa en Real Madrid vivió uno de los enfrentamientos más recordados en el fútbol español.

El Bicho tuvo del otro lado al Rifle, delantero uruguayo de estilo y personalidad aguerrida, que tampoco tenía pelos en la lengua. Supo ganarse el respeto español a base de goles y los cinco títulos que cosechó durante los 13 años en los que vistió camisetas como las de Espanyol y Deportivo La Coruña. Pero también dejó una huella por su manera de defender a los suyos.

Marchaba la temporada 2010-11 cuando Pandiani hizo crecer aún más su idolatría en Osasuna por haber protagonizado un cruce con Cristiano Ronaldo en pleno campo de juego, el cual recordó 15 años después, y lo hizo fiel a su estilo.

“La gente en El Sadar (estadio de Osasuna) es muy caliente y le pitaban e insultaban desde que salía a calentar“, situó Pandiani en contexto, sobre una previa en la que CR7 debió lidiar que le coreen el nombre de Lionel Messi. “Eso le cabreó y ensayando tiros libres tiraba a dar a la gente. Por eso comenzó ya caliente el partido“, detalló el ex atacante charrúa.

Walter Pandiani, delantero recordado en el fútbol español por sus goles y su cruce con Cristiano (Getty Images).

Finalmente, la temperatura escalaría a niveles impensados en pleno partido. Y fue allí cuando el portugués, que recién comenzaba a convertirse en la gran estrella del Real Madrid, chocó contra la intensidad de un Pandiani que no se achicó. “En una falta a favor del Madrid, Cristiano empujó a mi compañero Camuñas y fui a defenderlo. Le empujé a él y me preguntó que quién era yo y que cuánto cobraba“, rememoró Pandiani.

“La trifulca continuó en el túnel de vestuarios con él y con Sergio Ramos. Yo estaba muy enojado y ellos también. No me gustó en absoluto su actitud. Era un tipo arrogante“, cerró la anécdota el ahora entrenador uruguayo, a quien el tiempo no le permitió calmar las aguas. “Como goleador era tremendo, pero su comportamiento dejaba mucho que desear“, sentenció.

Además, aprovechó la situación para redoblar la apuesta y no se olvidó de apuntar contra otro peso pesado de la Casa Blanca. “Luego salió Mourinho (DT del Madrid) diciendo que yo buscaba publicidad gratuita cuando llevaba once años jugando en Primera. Fue muy desagradable“, arremetió Pandiani, con su sello característico.

Pandiani, verdugo de Real Madrid

Igualmente, no todo sus recuerdos contra el Real Madrid son ásperos. Paradójicamente, el Merengue es uno de esos equipos a los que supo amargar en más de una ocasión. Primero, con la camiseta del Mallarca, el uruguayo se llevó una histórica victoria 5-1 ante Los Galácticos en el Santiago Bernabéu. Años más tarde, les marcó un hat-trick con el Espanyol, en un duelo que, a pesar de todo, no fue suficiente para llevarse los tres puntos.

