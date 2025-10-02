Los dos picantes posteos que River le dedicó a Maxi Salas tras su gol a Racing por Copa Argentina

El Estadio Gigante de Arroyito fue sede de una tarde-noche muy picante del fútbol argentino, en la que River venció 1-0 a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 y selló la clasificación a las semifinales. Con gol de Maximiliano Salas para sumarle morbo al clásico, el Millonario pudo avanzar de ronda y ya sabe que jugará ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

En el primer enfrentamiento que protagonizaron el conjunto de Núñez y el de Avellaneda luego de la polémica salida del delantero por haber ejecutado la cláusula de rescisión en el mercado de pases de mitad de año, pasó de todo. Y como no podía ser de otra manera, el atacante convirtió el tanto que sentenció el compromiso electrizante en la reconocida ciudad santafesina.

En ese contexto, la cuenta oficial de River le dedicó dos posteos a Salas. En homenaje por haber sido el responsable de la ajustada victoria del Millonario ante la Academia, en las principales redes sociales del club le subieron dos publicaciones. “Matador”, sostuvo el primero de ellos junto a una imagen durante la celebración en el gol que cambió la historia del cotejo.

Tweet placeholder

Es que el atacante aprovechó un contraataque que lideró Facundo Colidio, que desbordó y tiró el centro al medio por lo bajo para que Salas solo tenga que definir ante la salida de Facundo Cambeses y así desatar el delirio de la parcialidad riverplatense ubicada justo detrás de ese mismo arco. Sin embargo, el goleador optó por no gritarlo en señal de respeto a su ex equipo.

Minutos más tarde del anterior posteo ya mencionado, la cuenta de River subió otra publicación para seguir con la temática. “El goleador de la noche“, escribió esta vez junto a una selfie sacada por el propio Salas en el campo de juego del Gigante de Arroyito ni bien finalizó el cotejo. Junto a la foto y la frase destacada, también hubo emojis de corazones con los colores de la camiseta.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

De esta manera, la cuenta oficial de River en las redes sociales más conocidas se encargó de hacerle una especie de homenaje al Matador por haber sido el responsable directo de la clasificación del equipo en un partido que contó con un clima muy caliente. Ahora que eliminó a Racing, el Millonaro bien sabe que se medirá ante Independiente Rivadavia en las semifinales de la Copa Argentina.

ver también En un partido caliente, River venció 1-0 a Racing y clasificó a semifinales de la Copa Argentina 2025