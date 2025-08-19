Fue leyenda de la Premier League, derrochó una fortuna de 17 millones y su adicción al alcohol arruinó su vida: “Soy un borracho triste”

Cada persona es un mundo, y cada uno reacciona a la fama y la fortuna a su manera. Puede ser una bendición o, en caso de no contar con el apoyo emocional indicado, una maldición. En el caso de Paul Gascoigne, pasó esto último. Gazza es una leyenda del fútbol inglés, para muchos uno de los mejores futbolistas en la historia de la Premier League pero su vida personal es una llena de excesos y adicciones.

Su paso por la Selección de Inglaterra y por clubes como Tottenham, Newcastle o Lazio fueron legendarios. Pero por muy grandes que fueron, quedaron eclipsados por las noticias que lo tuvieron como protagonista en los últimos años, donde su borrachera, peleas callejeras y problemas con la justicia se llevaron todas las primeras planas.

Paul Gascoigne fue una leyenda de la Premier League

Cuando la Premier League aún era la “First Division” del fútbol inglés apareció Paul Gascoigne. Un atrevido y explosivo volante que rápidamente se ganó los corazones de los fanáticos ingleses, de los del Newcastle y los del Tottenham. A un año de su debut ya fue convocado a la Selección de Inglaterra, con la que disputó más de 50 partidos.

Paul Gascoigne

Gazza, quien se ganó su apodo por su carismática personalidad y que fue un referente de la Selección por esos años a raíz de su habilidad con la pelota, levantó la FA Cup de 1991 con el Tottenham antes de emigrar a nuevos rumbos. La Serie A fue su primer destino, y luego de Lazio pasó por el Rangers de Escocia, con el que ganó otros tres títulos.

Pero desde allí todo fue en declive. Regresó a Inglaterra, jugó en Middlesbrough, Everton y Burnley, y luego de pasos sin pena ni gloria por China y el Boston United, decidió colgar los botines.

El momento que cambió su vida por completo

Pero toda esa carrera simplemente sirve para documentar su paso por el fútbol, que cambió por completo después de aquel título con el Tottenham en 1991. Y es que en la final de aquella FA Cup, Gazza sufrió la lesión que lo cambió todo: una rotura en su rodilla que lo dejó un año fuera de las canchas.

Los eruditos del fútbol inglés aseguran que gran parte de su ‘magia’ se desvaneció en aquel momento, aunque Gazza dejaría destellos de su juego en Lazio, Rangers y en algún que otro recordado tanto con la Selección de Inglaterra. Aún así, nada volvió a ser lo mismo desde aquella final de FA Cup.

Sus adicciones: drogas, alcohol y dramas con la justicia

En sus años como futbolista Gascoigne logró amasar una fortuna de alrededor de 17 millones, que a efectos de lo que ganan hoy las estrellas del fútbol no parece tanto, pero que para la época era una brutalidad. Una cantidad de dinero que no supo administrar y que despilfarró en sus adicciones.

Paul Gascoigne

Gazza terminó convirtiéndose en una personalidad alternativa, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde moderno. Y el propio exfutbolista llegó a reconocerlo así: “La gente conoce a Paul Gascoigne, pero nadie conoce a Gazza. Incluso ni yo mismo a veces“, supo admitir. Con esto hizo referencia a los múltiples incidentes que lo hicieron tapa de diario en el Reino Unido. Más de una vez fue levantado de la calle por las autoridades, golpeado y ebrio, tras una pelea callejera posterior a una de sus típicas borracheras.

Este tipo de incidentes lo hicieron caer en depresión: “Yo solía ser un borracho feliz. Ya no lo soy. Soy un borracho triste. No salgo a beber, bebo dentro de casa”, reconoció Gascoigne en un documental sobre su vida. “Estuve muchos años parado, como cuando me rompí los ligamentos y luego la rótula. Me perdí cuatro años de fútbol“, recuerda. “Llegué a sacar cocaína de asientos de inodoros“, incluso reconoció.

Paul Gascoigne

Gazza fue detenido también por enviar mensajes acusadores a una de sus antiguas parejas en 2013, época oscura, en la que también debió enfrentar a la corte con cargos de borrachera y desorden público.

Paul Gascoigne busca cambiar su vida

Paul Gascoigne inició hace unos años la tarea de dar vuelta su vida. Reuniones en busca de su rehabilitación, y declaraciones que muestran la claridad con la que ve todo, a pesar de las decisiones tomadas. “Si quiero que sea un mal día, todo lo que tengo que hacer es ir al pub. Si quiero que sea un buen día, saco mi caña y salgo a pescar”, declara.

“Es realmente fácil. Sólo trato de mantenerme alejado de los lugares peligrosos. Si tomo una copa, la tomo porque quiero. No culpo a nadie, solía culpar a mucha gente cuando bebía”, completó. Y prometió seguir en ese proceso de recuperación hasta el final de sus días: “Nunca me he rendido. Creo que el momento en que me rinda será cuando esté en una caja de madera. Aparte de eso, seguiré luchando.”