Fue subcampeón del mundo con Messi, jugó en Real Madrid y hoy es dueño de un club de pádel: “Lo llamo el pequeño Bernabéu”

El sudor ya no es el mismo, el deporte tampoco, pero la pasión está intacta. Ya no tiene el sabor amargo de la derrota en una final mundial o defender a los mejores delanteros del planeta. Hoy, la transpiración de Ezequiel Garay se mezcla con el césped sintético de 17 pistas techadas de pádel en Madrid. Y es que el recordado subcampeón del mundo con la Selección Argentina en Brasil 2014, goza de su propia reinvención a los 39 años bajo una nueva etiqueta: CEO de su propio emprendimiento.

Es un título que eligió él mismo para su biografía de Instagram, sin rastro alguno de haberse relacionado con el fútbol en el pasado. Y la materialización de esa reinvención tiene un nombre: Pádel G24, un club con un sinfín de comodidades que, según sus propias palabras, es apodado “el pequeño Bernabéu“.

Pese a parecerlo, el salto de Garay de ser un zaguero central a un empresario del pádel no fue planificado, sino más bien un “flechazo deportivo” a primera vista. Tras retirarse del fútbol profesional en 2021 a causa de una lesión que no le dio tregua mientras buscaba equipo desde el año pasado, encontró el refugio necesario en las paletas. “Empecé a jugar y me gustaba, me hace empezar el día de otra manera“, confesó en una entrevista para El cafelito.

Así, lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en la adquisición de una parcela que pasaría a ser un proyecto inaugurado en febrero de 2025, a la altura de los mejores centros de pádel del mundo. “Lo que en principio iban a ser 8 pistas, se acabó convirtiendo en un club de pádel de 17 pistas“, relató el ex zaguero, con cierto orgullo.

Garay jugando al páden en su propio club (@ezequielgaray24).

Y la metáfora elegida para describir su complejo ubicado en la localidad española de Arroyomolinos es la que le da el gancho a su nueva vida. “Yo lo llamo el Bernabéu, pero en pequeño, porque lo que hay allí no existe en Madrid y en muchos lugares del mundo tampoco“, sentenció sobre su club que cuenta ofrece restaurante, hidromasaje y gimnasio. Todos los lujos.

El fútbol, presente de manera indirecta

Pese a que la N°5 pareciera haber quedado atrás, Garay no se olvidó de su primer amor deportivo al momento de inaugurar su complejo. Por eso, el número 24, que da nombre al club, no es casual. Se trata del dorsal que lució en su paso por Newell’s, Racing de Santander, Benfica, Zenit y Valencia.

De todas formas, el presente de Garay como emprendedor contrasta poderosamente con su currículum en el fútbol. Surgido de la Lepra, fue campeón Mundial Sub 20 en 2005 y Medalla de Oro Olímpica en Beijing 2008, siempre compartiendo vestuario con un tal Lionel Messi. Pero en su trayectoria, la cual también lo llevó a vestir la camiseta de Real Madrid hay una imagen dolorosa que perdura: la derrota ante Alemania en el Maracaná, por la final del Mundial 2014.

Sin embargo, en el ámbito profesional, su nueva identidad es clara: el pádel. Hoy, el “Pequeño Bernabéu” es el nuevo patio de su casa.

