Ganó 36 títulos en el mismo club, estuvo preso por violencia de género y ahora es propietario de un club

El exitoso jugador protagonizó un escándalo en su vida personal y actualmente volvió a estar vinculado al fútbol.

Por Nahuel De Hoz

Ryan Giggs, ex futbolista de Manchester United.
© GettyRyan Giggs, ex futbolista de Manchester United.

Uno de los jugadores más emblemáticos de las últimas décadas del fútbol, debido a su extensa trayectoria y su amplio palmarés individual, tiene nombre y apellido: Ryan Giggs. El recordado mediocampista que es una verdadera leyenda de Manchester United y de Gales, tuvo un episodio en su vida personal que lo marcó significativamente y hasta lo obligó a alejarse de las canchas.

Luego de su exitosa carrera como futbolista, el nacido en Cardiff fue denunciado por violencia de género por su pareja y también fue arrestado en noviembre de 2020. En ese entonces era el director técnico de la selección de su país pero, a raíz de la causa judicial en la que estaba implicado, renunció al cargo para enfocarse de lleno en el juicio que lo tildaba de presunto culpable.

Sin embargo, luego de un duradero proceso ante un tribunal -que vivió en libertad pero con la Justicia muy atenta a sus movimientos-, se retiraron los cargos por agresión doméstica en su contra. Greville, la supuesta víctima que llevó a cabo la fuerte acusación, reveló haberse sentido “agotada” por lo ocurrido mediáticamente y no volvió a declarar, por lo que Giggs fue declarado inocente.

Cabe destacar que al momento que recibió la denuncia, Ryan había clasificado a Gales a la Eurocopa 2020 -que se disputó en 2021 por la pandemia-. Una vez que esta problemática se convirtió en un hecho del pasado, el zurdo volvió a estar ligado al fútbol, pero de otra manera: es uno de los propietarios de Salford City y actualmente ocupa el rol de Director Deportivo de la institución.

Ryan Giggs, actual Director Deportivo de Salford City. (Getty Images)

Ryan Giggs, actual Director Deportivo de Salford City. (Getty Images)

El conjunto inglés disputa la League Two, es decir la cuarta división del fútbol nacional, por lo que lo separan tres divisiones de la Premier League. En estos momentos es parte del staff del cuerpo técnico y colabora en la preparación de los partidos. Sin embargo, su real trabajo es la de Mánager, al mismo tiempo que es uno de los dueños del equipo, junto a otras personalidades.

El exitoso paso de Ryan Giggs por Manchester United

Si hay una leyenda en Manchester United, es Ryan Giggs. El talentoso volante por izquierda no solo fue capitán durante buena parte de su estadía, sino que se convirtió en una pieza fundamental del equipo que comandaba Sir Alex Ferguson. Los éxitos parecían ser una costumbre a tal punto que durante los 25 años que representó a los Red Devils consiguió conquistar 36 títulos en total.

En esta prolongada trayectoria, disputó la increíble cifra de 963 partidos oficiales, entre los que convirtió 168 goles y repartió 268 asistencias. Además es uno de los pocos futbolistas que, a lo largo de la historia, solamente vistió la camiseta de un club. En una época en la que los traspasos ya empezaban a ser moneda corriente, el ídolo de la institución se negó a abandonar Old Trafford.

Para tomar mayor dimensión de su enorme legado, únicamente a nivel doméstico, Giggs conquistó: 13 Premier League, 10 Community Shielf, 4 FA Cup y 4 Copa de la Liga. Como si eso no alcanzara, en el ámbito internacional, ganó: 2 UEFA Champions League, 2 Copas del Mundo (Intercontinental y Mundial de Clubes) y una Supercopa de Europa. Sin dudas, un ganador nato.

Ryan Giggs junto a Gary Neville, levantando el trofeo de la Premier League en 2007, conquistado por Manchester United. (Getty Images)

Ryan Giggs junto a Gary Neville, levantando el trofeo de la Premier League en 2007, conquistado por Manchester United. (Getty Images)

Vale resaltar que durante su último tramo en Manchester United ofició de director técnico y jugador al mismo tiempo en 2014, cuando David Moyes dejó su cargo. Y ahora, mientras transita su presente en Salford City, confesó: “Me encantó mi etapa en Gales, ahora estoy disfrutando estar como Director de Fútbol en el Salford City, pero quiero volver a los banquillos”.

Nahuel De Hoz
Nahuel De Hoz

