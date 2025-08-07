Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Los dos jugadores que buscan salir de Chelsea y podrían destrabar la llegada de Garnacho

El conjunto londinense está cerca de sellar dos ventas que le permitirían acelerar por el delantero argentino de Manchester United.

Por Nahuel De Hoz

Alejandro Garnacho, futbolista argentino que podría irse de Manchester United.
© GettyAlejandro Garnacho, futbolista argentino que podría irse de Manchester United.

Luego de la reciente consagración en el Mundial de Clubes, Chelsea quiere continuar con su ambicioso proyecto deportivo y se mantiene activo en el mercado de pases en la previa del inicio de la próxima temporada. A pesar de que ya concretó algunas salidas y otras compras, el conjunto londinense también quiere sumar a Alejandro Garnacho pero para eso debe sellar dos ventas.

El delantero argentino es uno de los pretendidos por Enzo Maresca para darle un verdadero salto de calidad a la zona ofensiva de su equipo, debido a que no cuenta con un futbolista de sus características. Además, el hecho de que esté marginado en Manchester United por decisión de Ruben Amorim facilita las negociaciones y se esperan novedades en los próximos días.

Sin embargo, antes de desembolsar una fuerte suma de dinero por el extremo, los Blues deben concretar la salida de otros dos atacantes: Christopher Nkunku y Nicolas Jackson. En parte por decisión de la institución y también por el entrenador, ambos jugadores no tendrán lugar durante la temporada que está próxima a comenzar y se les buscará una salida lo más pronto posible.

Christopher Nkunku y Nicolas Jackson, junto a Marc Cucurella, todos futbolistas de Chelsea. (Getty Images)

Christopher Nkunku y Nicolas Jackson, junto a Marc Cucurella, todos futbolistas de Chelsea. (Getty Images)

Si bien supieron ser importantes hasta hace no mucho tiempo, las últimas incorporaciones se ganaron un lugar y retrocedieron notablemente en la planificación del director técnico. No solo eso, sino que el insistente interés sobre Garnacho hace que sea necesaria una venta para recaudar el dinero suficiente que permita cumplir con los requisitos del Fair Play Financiero.

El nacionalizado senegalés despertó el interés de varios clubes importantes. El que pica en punta es Newcastle United, que recientemente perdió la pulseada con Manchester United por Benjamin Sesko. Otro que sigue de cerca la situación es Tottenham, que iría a la carga en el caso de que se vaya Richarlison. Pero también es buscado por clubes italianos, aunque no trascendieron los nombres.

Publicidad

En contraparte, el oriundo de Francia todavía no tiene un sondeo contundente para continuar su carrera en la elite europea. De todas maneras, se espera que en los próximos días Chelsea comience a recibir ofertas para dar inicio a las negociaciones que significarán una inminente salida y así poder ir definitivamente por el atacante argentino que no continuará en los Red Devils.

Los números de Nkunku y Jackson en Chelsea

Christopher Nkunku arribó a mediados de 2023 por 60 millones de euros y desde ese entonces disputó un total de 62 partidos oficiales, entre los que convirtió 18 goles y 5 asistencias. A su vez, Nicolas Jackson llegó al mismo tiempo por 37 millones de euros y tiene acumulados 81 encuentros, 30 anotaciones y 12 habilitaciones. Ambos conquistaron la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes.

Tras gastar 235 millones en tres delanteros, Manchester United busca cerrar al refuerzo más caro de su historia para salir de la crisis

ver también

Tras gastar 235 millones en tres delanteros, Manchester United busca cerrar al refuerzo más caro de su historia para salir de la crisis

Con Navarro Montoya a la cabeza, el ex Real Madrid y Selección Argentina que es candidato a mánager de Boca

ver también

Con Navarro Montoya a la cabeza, el ex Real Madrid y Selección Argentina que es candidato a mánager de Boca

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

mgrosman
chicho grosman

Pase lo que pase contra Racing, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el técnico de Boca

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
Chelsea inició conversaciones para incorporar a Alejandro Garnacho: los millones que pide Manchester United
Noticias de la Premier League 2025

Chelsea inició conversaciones para incorporar a Alejandro Garnacho: los millones que pide Manchester United

Botafogo, el único sudamericano en la categoría del Balón de Oro a Mejor Club Masculino
Copa Libertadores

Botafogo, el único sudamericano en la categoría del Balón de Oro a Mejor Club Masculino

Con dos nuevas salidas, el Chelsea de Enzo Fernández alcanzó los 180 millones en ventas
Fútbol europeo

Con dos nuevas salidas, el Chelsea de Enzo Fernández alcanzó los 180 millones en ventas

Tras rescindir su contrato con Boca, Marcos Rojo empezó a sonar con fuerza para otro grande de Argentina
Boca Juniors

Tras rescindir su contrato con Boca, Marcos Rojo empezó a sonar con fuerza para otro grande de Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo