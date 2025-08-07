Los dos jugadores que buscan salir de Chelsea y podrían destrabar la llegada de Garnacho

Luego de la reciente consagración en el Mundial de Clubes, Chelsea quiere continuar con su ambicioso proyecto deportivo y se mantiene activo en el mercado de pases en la previa del inicio de la próxima temporada. A pesar de que ya concretó algunas salidas y otras compras, el conjunto londinense también quiere sumar a Alejandro Garnacho pero para eso debe sellar dos ventas.

El delantero argentino es uno de los pretendidos por Enzo Maresca para darle un verdadero salto de calidad a la zona ofensiva de su equipo, debido a que no cuenta con un futbolista de sus características. Además, el hecho de que esté marginado en Manchester United por decisión de Ruben Amorim facilita las negociaciones y se esperan novedades en los próximos días.

Sin embargo, antes de desembolsar una fuerte suma de dinero por el extremo, los Blues deben concretar la salida de otros dos atacantes: Christopher Nkunku y Nicolas Jackson. En parte por decisión de la institución y también por el entrenador, ambos jugadores no tendrán lugar durante la temporada que está próxima a comenzar y se les buscará una salida lo más pronto posible.

Christopher Nkunku y Nicolas Jackson, junto a Marc Cucurella, todos futbolistas de Chelsea. (Getty Images)

Si bien supieron ser importantes hasta hace no mucho tiempo, las últimas incorporaciones se ganaron un lugar y retrocedieron notablemente en la planificación del director técnico. No solo eso, sino que el insistente interés sobre Garnacho hace que sea necesaria una venta para recaudar el dinero suficiente que permita cumplir con los requisitos del Fair Play Financiero.

El nacionalizado senegalés despertó el interés de varios clubes importantes. El que pica en punta es Newcastle United, que recientemente perdió la pulseada con Manchester United por Benjamin Sesko. Otro que sigue de cerca la situación es Tottenham, que iría a la carga en el caso de que se vaya Richarlison. Pero también es buscado por clubes italianos, aunque no trascendieron los nombres.

En contraparte, el oriundo de Francia todavía no tiene un sondeo contundente para continuar su carrera en la elite europea. De todas maneras, se espera que en los próximos días Chelsea comience a recibir ofertas para dar inicio a las negociaciones que significarán una inminente salida y así poder ir definitivamente por el atacante argentino que no continuará en los Red Devils.

Los números de Nkunku y Jackson en Chelsea

Christopher Nkunku arribó a mediados de 2023 por 60 millones de euros y desde ese entonces disputó un total de 62 partidos oficiales, entre los que convirtió 18 goles y 5 asistencias. A su vez, Nicolas Jackson llegó al mismo tiempo por 37 millones de euros y tiene acumulados 81 encuentros, 30 anotaciones y 12 habilitaciones. Ambos conquistaron la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes.

