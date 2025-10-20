Julián Álvarez solo necesitó 8 palabras para advertir a los rivales de Atlético de Madrid en la UEFA Champions League

El comienzo de la temporada de Atlético de Madrid está lejos de ser la esperada y continúa en la misma sintonía que la anterior, donde los resultados no fueron suficientes. Con ese panorama sobre la mesa y con vistas hacia la UEFA Champions League que está en pleno desarrollo, Julián Álvarez dejó un claro mensaje de advertencia para sus rivales en la competición.

A pesar de que en lo colectivo el equipo quedó en deuda y todavía no termina de convencer, lo hecho por el delantero argentino va más allá de cualquier análisis. Los 75 millones de euros desembolsados con destino hacia las arcas de Manchester City hasta pareciera ser barato para la calidad de goleador que contrató el conjunto colchonero hace poco más de un año.

Lo cierto es que en la previa del encuentro ante Arsenal por una nueva fecha de la Champions League que será clave para empezar a diagramar la tabla de posiciones, la Araña rompió el silencio y deslizó una frase que generó mucho ruido en el ambiente del fútbol. En solamente 8 palabras, Álvarez manifestó: “Cien por ciento podemos ganar a cualquier equipo”.

Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, el atacante albiceleste continuó: “Tenemos un grandísimo plantel, no arrancamos de la mejor forma pero el equipo ahora está muy bien, tuvimos algunas lesiones”. Inmediatamente después de esa frase y en el mismo sentido que antes, completó: “El equipo fue de menos a más y ahora estamos en gran forma para competirle a cualquiera”.

También se tomó el tiempo para hacer referencia a un claro defecto que posee el elenco que comanda tácticamente Diego Simeone. “Estamos muy bien pero en los partidos fuera de casa no está faltando ser más contundentes y mejorar para estar más finos delante”, reconoció Julián sobre el bajón anímico que tiene el conjunto rojiblanco cuando no juega en condición de local.

Publicidad

Publicidad

En lo personal hay poco para reprochar. En los 10 partidos que lleva disputados en la temporada, Álvarez marcó 7 goles y repartió 3 asistencias, por lo que su aporte es más que significativo. Incluso, si se suma lo hecho en el ciclo anterior, los números son aún más meritorios. Desde su arribo a Atlético de Madrid, acumula 36 anotaciones y 11 habilitaciones en un total de 67 cotejos.

Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid. (Getty Images)

Julián Álvarez, referente en Atlético de Madrid

Ante la pregunta sobre su rol como referente en Atlético de Madrid, Álvarez apeló a su típica humildad que tanto lo caracteriza. “Uno se pone objetivos pero yo no pienso más allá de lo que se dice de mí, de entrenar al máximo, de ayudar a mis compañeros, de rendir lo mejor posible porque crezco como jugador, y ellos me ayudan a crecer como persona en el día a día”, reveló.

Publicidad

Publicidad