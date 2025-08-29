Kaká no dudó al elegir al mejor entre Messi y Cristiano Ronaldo: “Es talento puro”

Si hay alguien capacitado para meterse en el histórico debate de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, es Ricardo Kaká. El brasileño no solo tuvo una carrera repleta de éxitos, sino que fue el último en quedarse con el Balón de Oro (2007), antes de que comenzara la hegemonía de ambos en los diez años posteriores.

El ex futbolista de 43 años compartió cancha tanto con Leo como con el Bicho. Al argentino lo enfrentó tanto a nivel clubes como en el Superclásico de las Américas. Al portugués no solo lo tuvo como rival, sino que supo ser su compañero. A la hora de escoger entre uno y otro, fue contundente.

“Yo jugué con Cristiano y es realmente increíble, pero me quedo con Messi”, declaró Kaká en 2020, en diálogo con el canal oficial de la FIFA. Cuando tuvo que justificar su respuesta, explicó: “Es un genio, es talento puro. La forma en la que juega es increíble”.

De todas formas, el brasileño no dejó de destacar a su ex compañero: “Cristiano es una máquina. No es sólo la forma en la que es fuerte, potente y rápido. Siempre quiere ganar y ganar. Ser el mejor. Para mí es lo más increíble que tiene”.

Kaká compartió equipo con Cristiano Ronaldo

La elección de Kaká puede sorprender, sobre todo por el tiempo en el que jugó con Cristiano Ronaldo. Luego de haberse enfrentado en diferentes Milan vs. Manchester United y Brasil vs. Portugal, con un saldo 4-2 para el brasileño, ambos llegaron juntos a Real Madrid. Sí, en el mismo mercado de pases.

El Bicho y Kaká compartieron cancha 99 veces entre 2009 y 2013, con un saldo de 75 victorias, 12 empates y 12 derrotas. En esos años, conquistaron LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Lo único que no pudieron ganar juntos fue la Champions League, cayendo varias veces en semifinales.

Cómo le fue a Kaká cuando enfrentó a Messi

Messi y Kaká se vieron las caras en 12 oportunidades: 3 a nivel selecciones (siempre con victoria verdeamarela) y 9 en clubes. El historial quedó empatado con cuatro victorias por lado y cuatro empates. En la sumatoria de esos juegos, el argentino marcó ocho goles y el brasileño apenas uno.

