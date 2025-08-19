José Mourinho sorprendió al hablar de Lionel Messi: ”Me obligaba a pensar mucho”

José Mourinho, fiel a su estilo, volvió a sorprender con una de sus particulares declaraciones en una entrevista que brindó en las últimas horas. El actual técnico del Fenerbahçe, quien a lo largo de su trayectoria pudo dirigir a grandes estrellas como Cristiano Ronaldo, no dudó en nombrar a Lionel Messi como el jugador que más lo ayudó a desarrollarse en su carrera, a pesar de no haberlo dirigido nunca.

En conversación con SportyNet, el portugués no dudó en mencionar al rosarino: “Cada vez que jugaba en contra de él me obligaba a pensar mucho”. De esta forma, concisa y directa, el también exentrenador del Inter de Milán, entre otros, hizo su reconocimiento para con Leo, a quien nunca pudo dirigir.

De hecho, en 2024, en una nota con TNT Sports, exteriorizó su cuenta pendiente de haber contado con Lionel Messi. “Por supuesto que ese pequeño, aquel pequeño que no era ‘entrenable’. Pero tengo que decir que en nuestra generación él fue el mejor”, expresó José Mourinho.

José Mourinho siempre manifiesta su admiración por Messi

Cada vez que a Mourinho le consultan por Leo Messi responde con una notoria admiración. Además de las declaraciones descritas anteriormente, Mou, en una charla con el influencer Ohm en febrero del 2024, resaltó las condiciones del Capitán de la Selección Argentina y del Inter Miami.

Tweet placeholder

”Nunca llegué a entrenar a Lionel Messi, pero nadie puede entrenar a Messi. Es absurdo pensar que puedas entrenarlo, porque nació con todo y ya sabe todo. Él podría enseñarme algunas cosas. Todo lo que podrías decir es que tuviste el honor de tenerlo en tu equipo”, declaró el estratega luso.

Publicidad

Publicidad

Estadísticas de José Mourinho contra Lionel Messi

José Mourinho, en total como estratega del Chelsea, Inter de Milán y Real Madrid, enfrentó a Lionel Messi (siempre durante el proceso en el que el futbolista fue parte del Barcelona) en 25 oportunidades. El balance da levemente a favor de la Pulga con 9 victorias, 7 derrotas y 9 empates.

ver también La vuelta al Camp Nou, otra vez en el aire: Montjuic vuelve a ser una opción para el Barcelona