Los 4 mejores jugadores de la historia según Claudio Paul Caniggia

Claudio Paul Caniggia dejó una huella con la camiseta de la Selección Argentina. Con su gol ante Brasil en los octavos de final del Mundial de Italia 1990, y la obtención de la Copa América 1991, el hijo del viento se transformó en un delantero emblemático que marcó una era.

Tiempo atrás, en una entrevista que realizó en 2014 el ex delantero que pasó tanto por Boca como por River, se animó a elegir a los cuatro mejores futbolistas de la historia. La particularidad de esto, es que no escogió a Lionel Messi, pero si a Diego Armando Maradona, con quien hizo una gran dupla ofensiva en la Albiceleste.

“No quiero comparar más. Hace 30 años que están discutiendo quién fue mejor, si Maradona, Pelé, Di Stéfano… y nadie llegó a una conclusión todavía. Cada generación defenderá al suyo. Los chicos de ahora casi no vieron a Maradona, y menos a Pelé y menos a Di Stéfano. ¿Conclusión? Serán de Messi. Lionel se va a unir a ese olimpo de los cuatro grandes: Di Stéfano, Pelé, Cruyff y Maradona. Sin duda. Es un fenómeno”, comenzó eligiendo a los mejores cuatro de la historia.

Y agregó afirmando que Messi podría igualarlos: “Messi tiene una regularidad impresionante, quizá no tanto en la Selección, pero me acuerdo que Maradona también fue criticado en la albiceleste en la época de Bilardo. Lo que es absurdo es pretender que Messi juegue igual con la Selección que con el Barça. No son los mismos compañeros. Argentina no tiene un Iniesta, un Xavi. Maradona salía más de atrás, participaba más de la elaboración. Messi espera en los últimos 20 metros. No hay ni hubo nadie como él”.

Para cerrar, confesó que Diego Armando Maradona es el mejor de la historia para él: “Para mí el mejor es Diego. La gente dice, ‘eso es solo porque es tu amigo’. Bueno, ahora no importa, no tengo que esconder nada. Para mí fue el mejor de todos. Pero al mismo tiempo digo que Messi está sentado en la mesa al lado de Diego, al lado de Pelé”.

Caniggia afirmó que Messi igualó a los cuatro mejores de la historia

“Messi ha estado ahí durante muchos años, de locos. Es el jugador más consistente que nunca he visto, así que él también se sienta en la mesa junto a Pelé, Maradona, Cruyff y Di Stéfano. Ha sufrido mucho. Es un tipo rico, así que no importa en esos términos, pero ha estado esperando cada cuatro años, cinco mundiales… Ha hecho feliz a tanta gente, como lo hizo Diego”, comentó el Cani en una entrevista con The Courier luego de Argentina gane el Mundial de Qatar 2022.

