Mastantuono, perfilado como un claro competidor de Lamine Yamal en un destacado ranking mundial: las joyas a las que superó

Es una obviedad e incluso hasta se convirtió en costumbre la comparación entre Franco Mastantuono y Lamine Yamal. Son muchos los motivos que alimentan esta paridad entre los dos grandes talentos que empiezan a disputarse la elite del fútbol y que además son los principales talentos jóvenes de Real Madrid y Barcelona, lo que alimenta aún más esta nueva rivalidad.

Mientras este debate comienza a instalarse en el ambiente, se llevó a cabo un nuevo estudio que analiza los mejores jugadores del mundo menores de 20 años, sin importar la liga o competición que jueguen. Dicha detallada investigación fue llevada a cabo por Football Observatory del CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte) y ya arrojó los resultados…

Se tienen en cuenta diferentes factores que son cruciales para la puntuación final que le corresponde a cada uno de los futbolistas más prometedores del planeta. Los criterios más relevantes son: desempeño en los partidos, la cantidad de encuentros jugados y la relevancia de cada compromiso. La respuesta es una media aritmética que le otorga una valoración a cada uno.

Lamine Yamal, máxima estrella de Barcelona y España.

Como no podía ser de otra manera, el chico sensación está en la cima del listado y tiene el puntaje más alto. Lejos de ser una sorpresa, Yamal recibió una nota de 97,7 y fue catalogado como el mejor joven de la actualidad, varios puntos por encima de sus competidores más cercanos. Era evidente a raíz de sus rendimientos individuales en estas últimas dos temporadas.

Sin embargo, el zurdo habilidoso surgido de las divisiones inferiores de River no se quedó muy atrás sino que siguió de cerca al europeo que tiene como rival. El oriundo de Azul integró el lote de los futbolistas con mejor proyección según CIES y acumuló una puntuación de 85,4 unidades, que significa que Mastantuono ocupa la quinta posición en el ranking en cuestión.

Publicidad

Publicidad

Entre Franco y Lamine solamente hay tres jugadores: Pau Cubarsí, Warren Zaire-Emery y Estevao. Pero por debajo del argentino se encuentran Jorrel Hato, Roger Fernandes, Myles Lewis-Skelly, Geovani Quenda, Elías Montiel, Jesús Rodríguez, Assane Diao, Jon Martín, Antonio Cordero y Gonzalo Petit, entre tantos otros juveniles que se destacan a lo largo y ancho del planeta.

Franco Mastantuono, flamante jugador de Real Madrid.

El Top 10 del ranking de los mejores jugadores Sub-20

Lamine Yamal 97,7 (Barcelona) Pau Cubarsí 93,4 (Barcelona) Warren Zaïre-Emery 87,8 (PSG) Estevao 86,7 (Chelsea) Franco Mastantuono 85,4 (Real Madrid) Jorrel Hato 84,0 (Chelsea) Roger Fernandes 83,9 (Braga) Myles Lewis-Skelly 83,9 (Arsenal) Geovani Quenda 83,8 (Sporting de Lisboa) Elías Montiel 83,2 (Pachuca)

Publicidad

Publicidad

ver también Kylian Mbappé no dudó y reveló quién quiere que gane el Balón de Oro: “Si dependiera de mí, se lo daría”