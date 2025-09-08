Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Mastantuono, perfilado como un claro competidor de Lamine Yamal en un destacado ranking mundial: las joyas a las que superó

En un nuevo análisis que se publicó, el flamante refuerzo de Real Madrid compite directamente con el chico sensación de Barcelona.

Por Nahuel De Hoz

Franco Mastantuono y Lamine Yamal, jóvenes talentos de Real Madrid y Barcelona.
© GettyFranco Mastantuono y Lamine Yamal, jóvenes talentos de Real Madrid y Barcelona.

Es una obviedad e incluso hasta se convirtió en costumbre la comparación entre Franco Mastantuono y Lamine Yamal. Son muchos los motivos que alimentan esta paridad entre los dos grandes talentos que empiezan a disputarse la elite del fútbol y que además son los principales talentos jóvenes de Real Madrid y Barcelona, lo que alimenta aún más esta nueva rivalidad.

Mientras este debate comienza a instalarse en el ambiente, se llevó a cabo un nuevo estudio que analiza los mejores jugadores del mundo menores de 20 años, sin importar la liga o competición que jueguen. Dicha detallada investigación fue llevada a cabo por Football Observatory del CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte) y ya arrojó los resultados…

Se tienen en cuenta diferentes factores que son cruciales para la puntuación final que le corresponde a cada uno de los futbolistas más prometedores del planeta. Los criterios más relevantes son: desempeño en los partidos, la cantidad de encuentros jugados y la relevancia de cada compromiso. La respuesta es una media aritmética que le otorga una valoración a cada uno.

Lamine Yamal, máxima estrella de Barcelona y España.

Lamine Yamal, máxima estrella de Barcelona y España.

Como no podía ser de otra manera, el chico sensación está en la cima del listado y tiene el puntaje más alto. Lejos de ser una sorpresa, Yamal recibió una nota de 97,7 y fue catalogado como el mejor joven de la actualidad, varios puntos por encima de sus competidores más cercanos. Era evidente a raíz de sus rendimientos individuales en estas últimas dos temporadas.

Sin embargo, el zurdo habilidoso surgido de las divisiones inferiores de River no se quedó muy atrás sino que siguió de cerca al europeo que tiene como rival. El oriundo de Azul integró el lote de los futbolistas con mejor proyección según CIES y acumuló una puntuación de 85,4 unidades, que significa que Mastantuono ocupa la quinta posición en el ranking en cuestión.

Publicidad

Entre Franco y Lamine solamente hay tres jugadores: Pau Cubarsí, Warren Zaire-Emery y Estevao. Pero por debajo del argentino se encuentran Jorrel Hato, Roger Fernandes, Myles Lewis-Skelly, Geovani Quenda, Elías Montiel, Jesús Rodríguez, Assane Diao, Jon Martín, Antonio Cordero y Gonzalo Petit, entre tantos otros juveniles que se destacan a lo largo y ancho del planeta.

Franco Mastantuono, flamante jugador de Real Madrid.

Franco Mastantuono, flamante jugador de Real Madrid.

El Top 10 del ranking de los mejores jugadores Sub-20

  1. Lamine Yamal 97,7 (Barcelona)
  2. Pau Cubarsí 93,4 (Barcelona)
  3. Warren Zaïre-Emery 87,8 (PSG)
  4. Estevao 86,7 (Chelsea)
  5. Franco Mastantuono 85,4 (Real Madrid)
  6. Jorrel Hato 84,0 (Chelsea)
  7. Roger Fernandes 83,9 (Braga)
  8. Myles Lewis-Skelly 83,9 (Arsenal)
  9. Geovani Quenda 83,8 (Sporting de Lisboa)
  10. Elías Montiel 83,2 (Pachuca)
Publicidad
Kylian Mbappé no dudó y reveló quién quiere que gane el Balón de Oro: “Si dependiera de mí, se lo daría”

ver también

Kylian Mbappé no dudó y reveló quién quiere que gane el Balón de Oro: “Si dependiera de mí, se lo daría”

Racing hizo historia, derrotó al mismísimo Real Madrid y se metió en la gran final del Mundial de Clubes Juvenil

ver también

Racing hizo historia, derrotó al mismísimo Real Madrid y se metió en la gran final del Mundial de Clubes Juvenil

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Guillermo es feliz en Vélez, los hinchas de Boca continúan sufriendo los caprichos de Riquelme

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Tiembla Lamine Yamal: el joven maravilla que comparan con Lionel Messi y que amenaza con romperle todos los récords
Fútbol europeo

Tiembla Lamine Yamal: el joven maravilla que comparan con Lionel Messi y que amenaza con romperle todos los récords

Kylian Mbappé y un categórico ninguneo a Lamine Yamal en medio de la disputa por el Balón de Oro: “¿Quién?”
Fútbol europeo

Kylian Mbappé y un categórico ninguneo a Lamine Yamal en medio de la disputa por el Balón de Oro: “¿Quién?”

Mientras Lamine Yamal gana 31 millones, esto cobraba Messi con 18 años en Barcelona
Fútbol europeo

Mientras Lamine Yamal gana 31 millones, esto cobraba Messi con 18 años en Barcelona

Argentina visita a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias: el posible once de Scaloni
Selección Argentina

Argentina visita a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias: el posible once de Scaloni

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo