Top 5: el ranking que pone a Franco Mastantuno entre los mejores jugadores del mundo pero no a la altura de Lamine Yamal

En sus dos primeros partidos con la camiseta del Real Madrid, Franco Mastantuono dejó una buena impresión tanto para los hinchas del club como también para Xabi Alonso, el entrenador del equipo, quien en conferencia de prensa lo elogió en más de una oportunidad por sus condiciones.

Debido a esto, y sumado al rendimiento que mostró en River, el mediocampista de 18 años ingresó al top 5 del ranking publicado por el Observatorio de Fútbol CIES como uno de los Sub 20 más prometedores del mundo. En el mismo, quedó por detrás de grandes figuras, como Lamine Yamal o Paul Cubarsí.

En este ranking aparecen 200 futbolistas menores de 20 años y según su rendimiento en el campo de juego más su proyección a futuro para las próximas temporadas, tienen un coeficiente que los ubica en la lista. Cuanto más alto el coeficiente, más arriba están en las posiciones.

Así las cosas, el mediocampista oriundo de Azul tiene un coeficiente de 85.4, por lo que se ubica dentro de los cinco Sub 20 con mayor proyección del mundo. El segundo argentino en aparecer en este ranking, es Santino Andino, de Godoy Cruz, quien quedó relegado al puesto 33.

Por encima de Mastantuono, aparece un futbolista sudamericano y tres europeos. En la cuarta posición está Estevao, el brasileño del Chelsea con 86.7. En el tercer lugar, Warren Zaire–Emery, del PSG, con 87.8, en la segunda posición Pau Cubarsí, con 93.4, mientras que el líder es Lamine Yamal, con un coeficiente de 97.7.

De esta manera, en medio de las comparaciones entre el futbolista del Real Madrid con la figura del Barcelona, CIES determinó que el español está un escalón por encima suyo tanto en rendimiento como en proyección, ya que tiene poco más de 12 puntos más de coeficiente.

El top 20 del ranking de CIES

Lamine Yamal (Barcelona/España) Pau Cubarsí (Barcelona/España) Warren Zaire-Emery (PSG/Francia) Estevao (Chelsea/Brasil) Franco Mastantuono (Real Madrid/Argentina) Jorrel Hato (Chelsea/Países Bajos) Roger Fernandes (Sporting Braga/Portugal) Myles Lewis-Skelly (Arsenal/Inglaterra) Geovany Quenda (Sporting Lisboa/Portugal) Elías Montiel (Pachuca/México) Givairo Read (Feyenoord/Países Bajos) Jesús Rodríguez (Como 1907/España) Mamadou Sarr (Racing de Estrasburgo/Francia) Jobe Bellingham (Borussia Dortmund/Alemania) Ethan Nwaneri (Arsenal/Inglaterra) Andrija Maksimovic (RB Leipzig/Serbia) Lucas Bergvall (Tottenham/Suecia) Rayan Vitor (Vasco da Gama/Brasil) Rodrigo Mora (Porto/Portugal) Pedro Henrique (Zenit/Brasil)

